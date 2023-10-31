Як підготуватися до відсутності води: поради на випадок блекауту

Росія цього року може повторити атаки по енергетичній інфраструктурі та знову залишити українців без усіх комунікацій. Зокрема, водопостачання також може зникнути.

Внаслідок російських обстрілів може зникнути світло, зв'язок та навіть вода. Про те, як підготуватися до цього – читайте у тексті 24 Каналу.

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Потрібно робити запаси

Єдиний варіант, який допоможе підготуватися до подібного сценарію, зробити запас питної та технічної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:

1,5-2 літра питної води;

10-12 літра для гігієни та для приготування їжі.

Тож варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год. Можна придбати у магазині бутильовану питну воду – найкращий варіант для тривалого зберігання. Вона розфасована за певною технологією і має довгий строк придатності, якщо зберігатиметься закупореною і в прохолодному приміщенні.

Технічну воду потрібно розлити у порожні бутлі або набрати повну ванну води, проте це незручно.

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