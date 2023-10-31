Як підготуватися до відсутності води: поради на випадок блекауту
Росія цього року може повторити атаки по енергетичній інфраструктурі та знову залишити українців без усіх комунікацій. Зокрема, водопостачання також може зникнути.
Внаслідок російських обстрілів може зникнути світло, зв'язок та навіть вода. Про те, як підготуватися до цього – читайте у тексті 24 Каналу.
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Потрібно робити запаси
Єдиний варіант, який допоможе підготуватися до подібного сценарію, зробити запас питної та технічної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:
- 1,5-2 літра питної води;
- 10-12 літра для гігієни та для приготування їжі.
Тож варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год. Можна придбати у магазині бутильовану питну воду – найкращий варіант для тривалого зберігання. Вона розфасована за певною технологією і має довгий строк придатності, якщо зберігатиметься закупореною і в прохолодному приміщенні.
Технічну воду потрібно розлити у порожні бутлі або набрати повну ванну води, проте це незручно.
Що має бути в аптечці на випадок блекауту
- Україна протистоїть підступному ворогу. Окрім енергетичного шантажу, Росія використовує ядерні погрози. 24 Канал зібрав поради лікарів та фахівців щодо того, що має бути в домашній аптеці в умовах нинішньої війни.
- Перше, що потрібно врахувати – індивідуальні потреби родини та кожного її члена окремо. Тобто, якщо у вашій сім'ї хтось страждає на діабет і йому необхідні цукрознижуючі препарати, чи є люди з гіпертонією, які приймають ліки для нормалізації тиску; або особи, які приймають препарати для розрідження крові, чи ліки для стабілізації настрою, як от антидепресанти, чи антипсихотики, – в усіх цих випадках варто подбати про те, аби вдома був запас необхідних ліків (на кілька тижнів, а краще – місяців) на випадок, якщо виникнуть проблеми з їх купівлею.
- Укомплектувати аптечку ліками дійсно не буде зайвим, адже бігати по аптеках під час відключень світла – ще той квест. Відомий український лікар Тарас Жиравецький опублікував перелік ліків, які допоможуть підготувати базову аптечку.