Как подготовиться к отсутствию воды: советы на случай блекаута
Россия в этом году может повторить атаки по энергетической инфраструктуре и снова оставить украинцев без коммуникаций. В частности, водоснабжение тоже может исчезнуть.
В результате российских обстрелов может исчезнуть свет, связь и даже вода. О том, как подготовиться к этому читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Впервые в мире, – в Укрэнерго рассказали, как будут защищать энергообъекты от ракет
Нужно делать запасы
Единственный вариант, который поможет подготовиться к подобному сценарию, сделать запас питьевой и технической воды. Одному взрослому человеку нужно в сутки:
- 1,5-2 литра питьевой воды;
- 10-12 литра для гигиены и приготовления пищи.
Поэтому стоит приготовить запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа. Можно приобрести в магазине бутылированную питьевую воду – лучший вариант для длительного хранения. Она расфасована по определенной технологии и имеет долгий срок годности, если будет храниться укупоренной и в прохладном помещении.
Техническую воду нужно разлить в пустые бутыли или набрать полную ванную воду, однако это неудобно.
Что должно быть в аптечке на случай блекаута
- Украина противостоит коварному врагу. Кроме энергетического шантажа Россия использует ядерные угрозы. 24 Канал собрал советы врачей и специалистов по поводу того, что должно быть в домашней аптеке в условиях нынешней войны.
- Первое, что нужно учесть – индивидуальные потребности семьи и каждого члена отдельно. То есть, если в вашей семье кто-то страдает диабетом и ему необходимы сахароснижающие препараты, есть ли люди с гипертонией, которые принимают лекарства для нормализации давления; или лица, принимающие препараты для разжижения крови, или лекарства для стабилизации настроения, как антидепрессанты, или антипсихотики, – во всех этих случаях следует позаботиться о том, чтобы дома был запас необходимых лекарств (на несколько недель, а лучше – месяцев) на случай, если возникнут проблемы с их покупкой.
- Укомплектовать аптечку лекарством действительно не будет лишним, ведь бегать по аптекам при отключениях света – еще тот квест. Известный украинский врач Тарас Жиравецкий опубликовал перечень лекарств, которые помогут подготовить базовую аптечку.