"Прошу ДТЕК скрутити половину": мережу розчулив спонтанний флешмоб про світло для Одеси

Українці знову продемонстрували, що навіть у найтемніші часи вони несуть світло в собі. І готові поділитися ним з іншими – навіть з іншою областю. В соцмережі Threads жителі різних регіонів, від Львова до Харкова, від Чернігова до Херсона, пропонують передати світло в Одесу.

Що пишуть в мережі про блекаут в Одесі?

Користувач Остап Макар започаткував цілий тред світла – в усіх сенсах. Він звернувся до ДТЕК і закликав передати світло в Одесу, яка дуже страждає від російських атак. Деяких споживачів почали заживлювати, але дехто четвертий день у блекауті.

Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати Одеситам. Дата. Підпис. Дякую,

– написав Остап.

Цей допис отримав 274 тисячі переглядів, 19 тисяч лайків і майже 500 коментарів. Користувачі тредсу започаткували цілий флешмоб, теж пропонуючи поділитися світлом з Одесою.

Цікаво, що долучилися і жителі Херсона, Харкова, Чернігівщини, Сумщини, які самі потерпають через дії росіян. І безліч західних регіонів.

Ось що писали люди в тредсі про світло для Одеси:

"Ми не можемо поділитись світлом, але ділимось світлом своїх сердець. Одесити, дорогенькі, тримайтесь! Від харків'ян з Києва".

"У Вінниці завдяки одеситам є світло, але такого нам не потрібно. Ми вже другий день зі світлом без відключень. Дайте Одесі".

"Я з Рівного!! Візміт в мене за цілу добу світло і дайте в Одесу!!"

"Люди! Ви такі круті, я плачу. Дніпро теж готовий ділитись!)"

"Одесо, ми з вами! Тримайтеся, любі. Якби тільки можна було пересилати світло поштою чи виключити десь рубильник, аби поділитися з вами, я б обов'язково це зробила. Київщина з вами".

"Підтримую, як житель Львова, в якого вся рідня на Кіровоградщині. Можна ще й трошки центральним та східним регіонам накинути. В мене у матері світло 2 через 2".

"Хмельницький, теж готові трішки поділитись. По пів години з кожного і у вас є світло".

"Ми теж без світла під білоруським кордоном, але хоть жменю, але я би віддала одеситам".

Люди із західних регіонів закликали менше освітлювати вітрини магазинів, а дівчина, яка зараз у Польщі, узагалі жартома запропонувала передати пакунок зі світлом Новою поштою.

Самі жителі Одеси були розчулені та запрошували всіх улітку приїхати в місто.

"Одеситка. Без світла, періодично з водою та опаленням. Всплакнула, дякую вам", – написала одна користувачка.

"Сидиш отак без світла, води, тепла третій день, читаєш такий допис і розумієш – від такої людяності стає тепліше на душі", – відгукнулася інша.

"В самому дописі і в коментах світла стільки, що можна планету освітити", – констатувала третя.

А серед коментарів були навіть фотофакти на підтвердження того, що магія соцмереж працює – і в Одесі вже дали світло.

Цікаво, що автор оригінального посту відреагував на цей спонтанний вияв добра.

Я не знаю, як в таких ситуаціях поводитись. Я весь день втирав сльози на очах, як від публікацій Одеситів, так і від коментарів. Такої концентрації світла і добра я тут ще не бачив. Мені в житті стільки не дякували за просто теплі слова. А я, натомість, безмежно вдячний всім цим прекрасним світлим людям, які в першу чергу підняли настрій мені і подарували нову віру в НАС! Обіймаю всіх,

– написав Остап.

Чому це важливо?

Певний час західні регіони були без відключень (чому так – 24 Канал пояснює нижче). Тож росіяни стали підігрівати занепадницькі настрої і сварити українців одне з одним, мовляв, у Львові чи Франківську живеться легше і їм усе одно, що відбувається в інших областях.

А такі флешмоби показують: ворог бреше, українці – єдині. Так, часом нам дуже складно, але ми готові підтримати одне одного. І коли Одеса сидить без світла, і коли росіяни вбивають дітей у Тернополі.

Чи можна передати світло в інший регіон?

Багато користувачів зауважили, що це, на жаль, неможливо. І це справді так. Адже росіяни свідомо почали бити по підстанціях і магістральних лініях, чого не робили раніше, – так, щоб електроенергію було неможливо передати між областями.

Довідка. Загарбники обстрілюють ТЕС, ТЕЦ і гідроелектростанції на сході та в центрі країни. Багато потужностей там втрачено, а отже і відключень більше. Атомні станції на заході України зараз генерують основний обсяг електроенергії, але через ураження його фізично не вдається передати на лівобережжя.

Конкретно в Одеській області Росія б'є по всіх типах енергетичних об'єктів – і по високовольтних мережах, і по розподільчих підстанціях. Мета окупантів – залишити Одещину повністю без світла, занурити регіон у темряву. Та, як казали ще у 2022 році, ми і без світла бачимо, хто наш ворог.

Зранку 16 грудня ДТЕК писали, що після масованого удару по Одещині енергетики повернули світло для майже 330 тисяч родин. Також заживили критичну інфраструктуру. Без світла залишається 288 тисяч родин області.

Пам'ятаймо, що енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло в домівки. Дякувати їм і берегти світло в душі – уже наше завдання.