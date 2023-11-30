Як не з'їхати з глузду під час блекаутів: МОЗ дало цінні поради щодо ментального здоров'я

З настанням холодів збільшується ризик обстрілів росіянами української енергоструктури, що може призвести до блекаутів. МОЗ дало декілька порад, що допоможуть скоротати час у сутінках.

Вони є не лише цікавими, а й корисними для психічного та фізичного здоров’я людини. За ментальним здоров'ям варто приглядати навіть під час блекауту.

Дивіться також Аби темрява не захопила зненацька: що українцям потрібно мати на випадок блекауту

Поради від МОЗ

Хорошим рішенням для всієї родини в часи блекаутів є настільні ігри. Це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет. Окрім цього, в сутінках можна читати чи слухати книгу. Тільки потрібно придбати ліхтарик для читання, якщо обираєте перший варіант.

Також варто розглянути як варіант тренування – гумові стрічки, турнік, гиря – з цим приладдям можна непогано займатися вдома. Можна вже зараз навчитися техніки виконання вправ, щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть в сутінках.

Під час блекауту можна прогулятися просто неба – головне не забути світловідбиваючі елементи.Якщо ви перебуватимете біля проїжджих частин дороги, то краще мати світловідбивний жилет (як у велосипедистів) та для зручності пересування налобний ліхтарик.

Механічна робота, що не потребує яскравого освітлення, може бути заспокійливим заняттям. Можна поприбирати, навести лад в шухлядах чи на робочому столі, перепакувати сипучі харчі тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище. Не варто нехтувати й техніками психологічної самодопомоги, про які вже розповідали на сайті МОЗ.

Підготовка до російського терору