Як не з'їхати з глузду під час блекаутів: МОЗ дало цінні поради щодо ментального здоров'я
Джерело:МОЗ
З настанням холодів збільшується ризик обстрілів росіянами української енергоструктури, що може призвести до блекаутів. МОЗ дало декілька порад, що допоможуть скоротати час у сутінках.
Вони є не лише цікавими, а й корисними для психічного та фізичного здоров’я людини. За ментальним здоров'ям варто приглядати навіть під час блекауту.
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Поради від МОЗ
Хорошим рішенням для всієї родини в часи блекаутів є настільні ігри. Це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет. Окрім цього, в сутінках можна читати чи слухати книгу. Тільки потрібно придбати ліхтарик для читання, якщо обираєте перший варіант.
Також варто розглянути як варіант тренування – гумові стрічки, турнік, гиря – з цим приладдям можна непогано займатися вдома. Можна вже зараз навчитися техніки виконання вправ, щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть в сутінках.
Під час блекауту можна прогулятися просто неба – головне не забути світловідбиваючі елементи.Якщо ви перебуватимете біля проїжджих частин дороги, то краще мати світловідбивний жилет (як у велосипедистів) та для зручності пересування налобний ліхтарик.
Механічна робота, що не потребує яскравого освітлення, може бути заспокійливим заняттям. Можна поприбирати, навести лад в шухлядах чи на робочому столі, перепакувати сипучі харчі тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище. Не варто нехтувати й техніками психологічної самодопомоги, про які вже розповідали на сайті МОЗ.
Підготовка до російського терору
- Україна готує трирівневий захист своїх енергетичних об'єктів на випадок повторення російських повітряних ударів. Перший захищає від уламків, другий – від безпосереднього проникнення, а третій допомагає подолати вибухову хвилю.
- Єнс Столтенберг опустив посилення атак з боку Росії по об'єктах української інфраструктури цієї зими. Тривають інтенсивні бойові дії і вже зараз відбуваються атаки безпілотниками – треба готуватися до їх збільшення.
- Росія накопичила 800 ракет, однак, за словами Укренерго, це не є приводом для паніки. Там наголосили, що енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійде з робочою енергосистемою.