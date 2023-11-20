Українська влада попереджає, що ця зима буде однією з найважчих в нашій історій. У цьому матеріалі 24 Каналу на основі інфографіки видання "Слово і діло" дізнавайтесь, що треба мати на випадок блекауту.

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Список на випадок блекауту: найголовніше

Одяг та харчові продукти. Заздалегідь придбайте теплий одяг та термобілизну для захисту від холоду. Створіть запаси питної води на 3-4 дні – 3 літри на людину на день. Оберіть продукти, що можуть бути без холодильника: консерви, сублімовані страви, хліб, печиво, горіхи та сухофрукти.

Заздалегідь придбайте теплий одяг та термобілизну для захисту від холоду. Створіть запаси питної води на 3-4 дні – 3 літри на людину на день. Оберіть продукти, що можуть бути без холодильника: консерви, сублімовані страви, хліб, печиво, горіхи та сухофрукти. Гігієна та безпека. Готуйтеся до відключення водопостачання, запасаючись водою для гігієнічних потреб. Важливо мати вологі серветки, сухий шампунь та портативний душ для збереження особистої чистоти.

Готуйтеся до відключення водопостачання, запасаючись водою для гігієнічних потреб. Важливо мати вологі серветки, сухий шампунь та портативний душ для збереження особистої чистоти. Світло та тепло. Створіть затишок за допомогою ліхтариків, свічок та кемпінгових світильників. Запасайтеся батарейками, павербанками та акумуляторами. Розгляньте використання туристичної газової плити для готування їжі.

Створіть затишок за допомогою ліхтариків, свічок та кемпінгових світильників. Запасайтеся батарейками, павербанками та акумуляторами. Розгляньте використання туристичної газової плити для готування їжі. Медичні та комунікаційні засоби. Важливо мати повну аптечку та заряджені портативні зарядні пристрої. Не забувайте про радіо для зв'язку. Готуйтеся до будь-яких непередбачених обставин, завчасно підготовивши необхідні медичні та комунікаційні засоби.



Необхідні речі на випадок блекауту / Інфографіка "Слово і діло"

Насправді не так важко підготуватися до викликів, які очікують Україну цієї зими. Головне – з холодним розумом та витримкою взятися за забезпечення своєї оселі всім необхідним. Тоді можна буде не переживати про комфорт.

Не так давно в Укренерго закликали не панікувати щодо можливого тотального блекауту найближчим часом. Ймовірно, російським окупантам вдалось накопичити близько 800 ракет. Наша протиповітряна оборона буде робити все, аби вони не долетіли до енергетичних об'єктів.