Украинские власти предупреждают, что эта зима будет одной из самых трудных в нашей истории. В этом материале 24 Канала на основе инфографики издания "Слово и дело" узнайте, что нужно иметь в случае блекаута.

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Список на случай блекаута: самое главное

Одежда и продукты питания. Заранее приобретите теплую одежду и термобелье для защиты от холода. Создайте запасы питьевой воды на 3-4 дня – 3 литра на человека в день. Выберите продукты, что могут сохраняться без холодильника: консервы, сублимированные блюда, хлеб, печенье, орехи и сухофрукты.

Заранее приобретите теплую одежду и термобелье для защиты от холода. Создайте запасы питьевой воды на 3-4 дня – 3 литра на человека в день. Выберите продукты, что могут сохраняться без холодильника: консервы, сублимированные блюда, хлеб, печенье, орехи и сухофрукты. Гигиена и безопасность. Готовьтесь к отключению водоснабжения, запасаясь водой для гигиенических нужд. Важно иметь влажные салфетки, сухой шампунь и портативный душ для сохранения личной чистоты.

Готовьтесь к отключению водоснабжения, запасаясь водой для гигиенических нужд. Важно иметь влажные салфетки, сухой шампунь и портативный душ для сохранения личной чистоты. Свет и тепло. Создайте уют с помощью фонариков, свечей и кемпинговых светильников. Запаситесь батарейками, павербанками и аккумуляторами. Рассмотрите использование туристической газовой плиты для приготовления пищи.

Создайте уют с помощью фонариков, свечей и кемпинговых светильников. Запаситесь батарейками, павербанками и аккумуляторами. Рассмотрите использование туристической газовой плиты для приготовления пищи. Медицинские и коммуникационные средства. Важно иметь полную аптечку и заряженные портативные зарядные устройства. Не забывайте о радио для связи. Готовьтесь к любым непредвиденным обстоятельствам, заранее подготовив необходимые медицинские и коммуникационные средства.



Необходимые вещи на случай блекаута / Инфографика "Слово и дело"

На самом деле не так трудно подготовиться к вызовам, ожидающим Украину этой зимой. Главное – с холодным умом и выдержкой взяться за обеспечение своего дома всем необходимым. Тогда можно будет не переживать о комфорте.

Не так давно в Укрэнерго призывали не паниковать относительно возможного тотального блекаута в ближайшее время. Вероятно, российским оккупантам удалось накопить около 800 ракет. Наша противовоздушная оборона будет делать все, чтобы они не долетели до энергетических объектов.