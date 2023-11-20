Украинские власти предупреждают, что эта зима будет одной из самых трудных в нашей истории. В этом материале 24 Канала на основе инфографики издания "Слово и дело" узнайте, что нужно иметь в случае блекаута.
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Список на случай блекаута: самое главное
- Одежда и продукты питания. Заранее приобретите теплую одежду и термобелье для защиты от холода. Создайте запасы питьевой воды на 3-4 дня – 3 литра на человека в день. Выберите продукты, что могут сохраняться без холодильника: консервы, сублимированные блюда, хлеб, печенье, орехи и сухофрукты.
- Гигиена и безопасность. Готовьтесь к отключению водоснабжения, запасаясь водой для гигиенических нужд. Важно иметь влажные салфетки, сухой шампунь и портативный душ для сохранения личной чистоты.
- Свет и тепло. Создайте уют с помощью фонариков, свечей и кемпинговых светильников. Запаситесь батарейками, павербанками и аккумуляторами. Рассмотрите использование туристической газовой плиты для приготовления пищи.
- Медицинские и коммуникационные средства. Важно иметь полную аптечку и заряженные портативные зарядные устройства. Не забывайте о радио для связи. Готовьтесь к любым непредвиденным обстоятельствам, заранее подготовив необходимые медицинские и коммуникационные средства.
Необходимые вещи на случай блекаута / Инфографика "Слово и дело"
Не так давно в Укрэнерго призывали не паниковать относительно возможного тотального блекаута в ближайшее время. Вероятно, российским оккупантам удалось накопить около 800 ракет. Наша противовоздушная оборона будет делать все, чтобы они не долетели до энергетических объектов.