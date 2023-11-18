Уже второй год украинцы вынуждены думать, как организовать комфортное благополучие при отключении электроэнергии. Одной из самых больших проблем во время блекаутов остается связь.

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Как оставаться на связи даже при отключении света

Для начала стоит проверить, обеспечил ли ваш интернет-провайдер свое оборудование бесперебойным питанием на случай отключений.

К примеру, энергосберегающие xPON-сети наиболее устойчивы. Если ваш провайдер использует Ethernet-технологии, то следует убедиться, что во время отключений он сможет заживить маршрутизатор в вашем доме.

Кстати, владельцы жилья в многоквартирном доме могут совместно купить источник бесперебойного питания и установить его, согласовав это с провайдером. Необходимо также приобрести павербанк для Wi-Fi-роутера в квартире.

Кроме этого, Госспецсвязи советует оплатить услуги своему интернет-провайдеру на несколько месяцев вперед. Так будет иметь дополнительные средства, чтобы усилить свою устойчивость на случай временных отключений электроэнергии.

Важно! Во время отключения электроэнергии старайтесь не использовать мобильный интернет, поскольку от нагрузки на базовые станции мобильной связи будет зависеть, как долго они смогут автономно работать. Отложите видео или загрузку больших файлов. Благодаря этому кто-то сможет отправить важное SMS или дозвониться в скорую

Подготовьте всю необходимую информацию

Найдите, где неподалеку от вас есть публичные Wi-Fi точки и возможность подзарядить гаджеты. Это могут быть пункты несокрушимости, торговые центры, кафе и т.д. В таком случае вы сможете выйти на связь с родными, если дома не будет интернета или разрядятся все гаджеты.



Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала