В эфире национального телемарафона глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий раскрыл подробности удара по Одесской области. Об этом пишет 24 Канал.

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Повлияет ли атака на энергетическую систему Украины

Кудрицкий напомнил, что украинцы должны сохранять информационную тишину и не назвал, какой именно объект получил повреждения в результате атаки. Однако он рассказал, что это объект регионального значения.

Я могу сказать, что это объект регионального значения. На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, очевидно, не повлияет,

– сказал он.

Кудрицкий отметил, что из опыта прошлого года можно сделать вывод о том, что оккупанты пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов. Поэтому сейчас энергетики уделяют повышенное внимание именно такой инфраструктуре.

В Одесской области тысячи семей остались без света

Ночью россияне атаковали Одесскую область двумя дронами-камикадзе типа "Шахед". Один беспилотник удалось сбить, однако второй попал в объект энергетической инфраструктуры. В результате обстрела один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали в больницу.

На месте попадания вспыхнул пожар, однако работники ГСЧС уже его потушили. Сейчас на месяцах работают энергетики.

В ДТЭК рассказали, что в результате удара по энергообъекту около 2 000 семей в регионе осталось без света. Сейчас специалисты работают над возобновлением поставок, однако ситуация осложнена неблагоприятными погодными условиями.