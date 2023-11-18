В эфире национального телемарафона глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий раскрыл подробности удара по Одесской области. Об этом пишет 24 Канал.
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Повлияет ли атака на энергетическую систему Украины
Кудрицкий напомнил, что украинцы должны сохранять информационную тишину и не назвал, какой именно объект получил повреждения в результате атаки. Однако он рассказал, что это объект регионального значения.
Я могу сказать, что это объект регионального значения. На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, очевидно, не повлияет,
– сказал он.
Кудрицкий отметил, что из опыта прошлого года можно сделать вывод о том, что оккупанты пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов. Поэтому сейчас энергетики уделяют повышенное внимание именно такой инфраструктуре.
В Одесской области тысячи семей остались без света
- Ночью россияне атаковали Одесскую область двумя дронами-камикадзе типа "Шахед". Один беспилотник удалось сбить, однако второй попал в объект энергетической инфраструктуры. В результате обстрела один гражданский сотрудник получил ранения, его госпитализировали в больницу.
- На месте попадания вспыхнул пожар, однако работники ГСЧС уже его потушили. Сейчас на месяцах работают энергетики.
- В ДТЭК рассказали, что в результате удара по энергообъекту около 2 000 семей в регионе осталось без света. Сейчас специалисты работают над возобновлением поставок, однако ситуация осложнена неблагоприятными погодными условиями.
Введут ли в Украине графики отключений
В Укрэнерго рассказали, что из-за ухудшения погодных условий потребление энергии в Украине выросло. Однако, несмотря на это, выработанной электроэнергии пока достаточно для покрытия потребления, поэтому оснований для введения графиков отключений нет.
Однако 429 населенных пунктов остаются обесточенными из-за боевых действий или погодных условий.