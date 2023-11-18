Сотрудники ГСЧС показали первые кадры с места атаки врага. Перед этим Силы обороны Юга Украины рассказали, что враг повредил административное здание.

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Какие последствия атаки по Одесской области

Спасатели ликвидировали пожар, произошедший в результате попадания в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области,

– рассказали в ГСЧС.

Одесские спасатели показали последствия атаки вражеского "Шахеда".



Оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Одесской области



Спасатели показали последствия атаки врага

Какие последствия атаки по Одесской области