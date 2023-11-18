Співробітники ДСНС показали перші кадри з місця атаки ворога. Перед цим Сили оборони Півдня України розповіли, що ворог пошкодив адміністративну будівлю.
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Які наслідки атаки по Одещині
Рятувальники ліквідували пожежу, що сталась внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині,
– розповіли в ДСНС.
Одеські рятувальники показали наслідки атаки ворожого "Шахеду".
Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині
Рятувальники показали наслідки атаки ворога
Які наслідки атаки по Одещині
- Сили оборони Півдня України розповіли, що ворог у ніч проти 18 листопада атакував Одеську область безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136.
- Наші військові на Півдні збили 8 дронів-камікадзе. Зокрема, по одному – в Одеській та Херсонській областях, 8 – у Миколаївській області.
- Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російські дрони в Одеському районі влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там зазнав поранень один цивільний співробітник. Він перебуває в лікарні.
- Окрім того, ворог пошкодив адміністративну будівлю – там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.