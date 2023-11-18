Співробітники ДСНС показали перші кадри з місця атаки ворога. Перед цим Сили оборони Півдня України розповіли, що ворог пошкодив адміністративну будівлю.

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Які наслідки атаки по Одещині

Рятувальники ліквідували пожежу, що сталась внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині,
– розповіли в ДСНС.

Одеські рятувальники показали наслідки атаки ворожого "Шахеду".

Атака по Одещині
Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині

Наслідки атаки на Одещині 18 листопада 2023 року
Рятувальники показали наслідки атаки ворога

Які наслідки атаки по Одещині

  • Сили оборони Півдня України розповіли, що ворог у ніч проти 18 листопада атакував Одеську область безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136.
  • Наші військові на Півдні збили 8 дронів-камікадзе. Зокрема, по одному – в Одеській та Херсонській областях, 8 – у Миколаївській області.
  • Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російські дрони в Одеському районі влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там зазнав поранень один цивільний співробітник. Він перебуває в лікарні.
  • Окрім того, ворог пошкодив адміністративну будівлю – там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.