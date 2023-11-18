Співробітники ДСНС показали перші кадри з місця атаки ворога. Перед цим Сили оборони Півдня України розповіли, що ворог пошкодив адміністративну будівлю.

Дивіться також Десятки "Шахедів", приліт по енергетиці: все про масовану атаку 18 листопада

Які наслідки атаки по Одещині

Рятувальники ліквідували пожежу, що сталась внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині,

– розповіли в ДСНС.

Одеські рятувальники показали наслідки атаки ворожого "Шахеду".



Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині



Рятувальники показали наслідки атаки ворога

Які наслідки атаки по Одещині