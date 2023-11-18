Вже другий рік українці змушені думати, як організувати комфортний добробут під час відключень електроенергії. Однією з найбільших проблем під час блекаутів залишається зв'язок.
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Як залишатися на зв'язку навіть під час відключень світла
Для початку варто перевірити, чи ваш інтернет-провайдер забезпечив своє обладнання безперебійним живленням на випадок відключень.
До прикладу, енергоощадні xPON-мережі найстійкіші. Якщо ж ваш провайдер використовує Ethernet-технології, то слід переконатися, що під час відключень він зможе заживити маршрутизатор у вашому будинку.
До слова, власники житла у багатоквартирному будинку можуть спільно купити джерело безперебійного живлення і встановити його, узгодивши це із провайдером. Потрібно також придбати павербанк для Wi-Fi-роутера у квартирі.
Крім цього, Держспецзв'язку радить оплатити послуги своєму інтернет-провайдеру на кілька місяців наперед. Так він матиме додаткові кошти, щоб посилити свою стійкість на випадок тимчасових відключень електроенергії.
Підготуйте всю необхідну інформацію
Знайдіть, де неподалік від вас є публічні Wi-Fi-точки й можливість підзарядити гаджети. Це можуть бути пункти незламності, торговельні центри, кав'ярні тощо. В такому випадку ви зможете вийти на зв'язок з рідними, якщо вдома не буде інтернету чи розрядяться усі гаджети.
Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу