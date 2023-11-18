Вже другий рік українці змушені думати, як організувати комфортний добробут під час відключень електроенергії. Однією з найбільших проблем під час блекаутів залишається зв'язок.

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Як залишатися на зв'язку навіть під час відключень світла

Для початку варто перевірити, чи ваш інтернет-провайдер забезпечив своє обладнання безперебійним живленням на випадок відключень.

До прикладу, енергоощадні xPON-мережі найстійкіші. Якщо ж ваш провайдер використовує Ethernet-технології, то слід переконатися, що під час відключень він зможе заживити маршрутизатор у вашому будинку.

До слова, власники житла у багатоквартирному будинку можуть спільно купити джерело безперебійного живлення і встановити його, узгодивши це із провайдером. Потрібно також придбати павербанк для Wi-Fi-роутера у квартирі.

Крім цього, Держспецзв'язку радить оплатити послуги своєму інтернет-провайдеру на кілька місяців наперед. Так він матиме додаткові кошти, щоб посилити свою стійкість на випадок тимчасових відключень електроенергії.

Важливо! Під час відключень електроенергії намагайтеся марно не використовувати мобільний інтернет, оскільки від навантаження на базові станції мобільного зв'язку залежатиме, як довго вони зможуть автономно працювати. Відкладіть перегляд відео чи завантаження великих файлів. Завдяки цьому хтось зможе надіслати важливе SMS чи додзвонитися у швидку.

Підготуйте всю необхідну інформацію

Знайдіть, де неподалік від вас є публічні Wi-Fi-точки й можливість підзарядити гаджети. Це можуть бути пункти незламності, торговельні центри, кав'ярні тощо. В такому випадку ви зможете вийти на зв'язок з рідними, якщо вдома не буде інтернету чи розрядяться усі гаджети.



Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу