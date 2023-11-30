Как не сойти с ума во время блекаутов: Минздрав дал ценные советы по ментальному здоровью

С наступлением холодов увеличивается риск обстрелов россиянами украинской энергоструктуры, что может привести к блекаутам. Минздрав дал несколько советов, которые помогут сократить время в сумерках.

Они не только интересны, но и полезны для психического и физического здоровья человека. За ментальным здоровьем следует присматривать даже во время блекауту.

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Советы от Минздрава

Хорошим решением для всей семьи во времена блекаутов является настольные игры. Это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет. Кроме этого, в сумерках можно читать или слушать книгу. Только нужно приобрести фонарик для чтения, если выбираете первый вариант.

Также следует рассмотреть как вариант тренировки – резиновые ленты, турник, гиря – с этими принадлежностями можно неплохо заниматься дома. Можно уже сейчас научиться технике выполнения упражнений, чтобы потом дома могли выполнять их даже в сумерках.

Во время блекаута можно прогуляться под открытым небом – главное не забыть светоотражающие элементы. Если вы будете находиться возле проезжих частей дороги, то лучше иметь световозвращающий жилет (как у велосипедистов) и для удобства передвижения налобный фонарик.

Механическая работа, не требующая яркого освещения, может быть успокаивающим занятием. Можно убрать, навести порядок в ящиках или на рабочем столе, переупаковывать сыпучие продукты и так далее. Увеличение упорядоченности и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление. Ну стоит пренебрегать и техниками психологической самопомощи, о которых уже рассказывали на сайте Минздрава.

Подготовка к российскому террору