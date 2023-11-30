Они не только интересны, но и полезны для психического и физического здоровья человека. За ментальным здоровьем следует присматривать даже во время блекауту.
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Советы от Минздрава
Хорошим решением для всей семьи во времена блекаутов является настольные игры. Это качественное время вместе, для которого не нужно яркое освещение и интернет. Кроме этого, в сумерках можно читать или слушать книгу. Только нужно приобрести фонарик для чтения, если выбираете первый вариант.
Также следует рассмотреть как вариант тренировки – резиновые ленты, турник, гиря – с этими принадлежностями можно неплохо заниматься дома. Можно уже сейчас научиться технике выполнения упражнений, чтобы потом дома могли выполнять их даже в сумерках.
Во время блекаута можно прогуляться под открытым небом – главное не забыть светоотражающие элементы. Если вы будете находиться возле проезжих частей дороги, то лучше иметь световозвращающий жилет (как у велосипедистов) и для удобства передвижения налобный фонарик.
Механическая работа, не требующая яркого освещения, может быть успокаивающим занятием. Можно убрать, навести порядок в ящиках или на рабочем столе, переупаковывать сыпучие продукты и так далее. Увеличение упорядоченности и уменьшение хаоса вокруг себя – это приятное для мозга явление. Ну стоит пренебрегать и техниками психологической самопомощи, о которых уже рассказывали на сайте Минздрава.
Подготовка к российскому террору
- Украина готовит трехуровневую защиту своих энергетических объектов на случай повторения российских воздушных ударов. Первый защищает от обломков, второй от непосредственного проникновения, а третий помогает преодолеть взрывную волну.
- Йенс Столтенберг опустил усиление атак со стороны России по объектам украинской инфраструктуры этой зимой. Продолжаются интенсивные боевые действия и уже сейчас проходят атаки беспилотниками – нужно готовиться к их увеличению.
- Россия накопила 800 ракет, однако по словам Укрэнерго, это не является поводом для паники. Там подчеркнули, что энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и весной войдет с рабочей энергосистемой.