Без Росії: політолог назвав головну мету візиту Блінкена в Китай

Ентоні Блінкен, держсекретар США, прибув до Китаю. Головним завданням його візиту може бути здобуття нейтралітету Сі Цзіньпіна у відносинах з Росією, адже з'являється інформація про налагодження тісних відносин між Пекіном та Москвою.

Про це розповів 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що не варто очікувати великих публічних заяв, адже цілі цього візиту такі, що не можуть принести негайного та конкретного результату. Він додав, що у широкому сенсі, мета США утримати баланс конструктивних відносин з Китаєм.

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Головне завдання візиту

Геополітичний діалог, який розпочався візитом Сі Цзіньпіна до США у 2023 році – продовжується. На думку Фесенка, більш активні в цьому діалозі Сполучені Штати Америки.

Американці намагаються стримати Китай від агресивних дій проти Тайваню та від прямої військової допомоги Росії. США хоче, щоб Китай своєю торгівлею із Росією не посилювали її, а навпаки сприяв поступовому завершенню війни на якихось компромісних умовах,

– наголосив він.

У Китаю та США є спільний інтерес – знайти баланс у торговельно-економічних стосунках між собою. Це зокрема й передбачає візит Блінкена.

Я думаю, головне завдання його візиту – утримати Китай в умовно нейтральному статусі, щоб той більше турбувався про свої економічні відносини із США та Європою,

– сказав політолог.

Санкції проти китайських банків

Америка застосовує санкції проти китайських банків, але не масштабні. Це поодинокі попередження, що дають ефект.

Ті великі китайські банки, які хочуть працювати у Сполучених Штатах Америки та Європі, в основному дотримуються санкційного режиму. Росія через це має великі проблеми. Окупанти змушені вести свою торгівлю з Китаєм через не найкращі китайські банки,

– підкреслив політолог.

Можливість через Китай здійснювати глобальні економічні операції у росіян обмежена. Це звужує їхню спроможність обходити західні санкції через Китай. Ефект від західного санкційного режиму стає помітним.

Відносини Китаю та Росії: коротко