Проросійський блогер зі США попросив описати Путіна одним словом: у ЗСУ промовисто відповіли

Американський блогер Джексон Хінкл підтримує Росію у війні проти України та полюбляє Путіна. Він хотів розділити своє захоплення російським диктатором з користувачами мережі, але щось пішло не за планом.

Хінкл регулярно поширює кремлівську пропаганду. Його акаунт у соцмережі "Х" містить багато заяв і фото Володимира Путіна. Зокрема, одну зі світлин очільника Кремля блогер опублікував 12 листопада, попросивши користувачів описати диктатора одним словом, передає 24 Канал.

Яким одним словом у ЗСУ описали Путіна?

Під дописом зібралося понад 5 тисяч коментарів. Були серед них огидні, де Путіна називали "лідером", "державником", "безстрашним", "легендою", "патріотом", "героєм". Але чимало було й тих, які точно висвітлювали сутність президента Росії. Це такі як "вбивця", "викрадач дітей", "помилка", "нацист", "Гітлер 2", "терорист".

Втім, найвлучніше диктатора описали українські військові. Офіційний акаунт Сухопутних військ ЗСУ назвав Путіна "мішенню".

Найкращий опис Путіна одним словом / Скриншот

Вочевидь, це зовсім не та реакція, яку очікував побачити Хінкл, публікуючи свій пост.

Що відомо про прихильника Путіна – Джексона Хінкла?

Джексон Хінкл – 27-річний американський політичний коментатор та блогер. Він називає себе американським консервативним марксистом-леніністом. Підтримує Росію у війні проти України та ХАМАС у протистоянні з Ізраїлем. Блогер заявляв, що Україна має "безумовно капітулювати".

Хінкла звинувачують у поширенні дезінформації, конспірологічних теорій і маніпулятивного контенту. Через це він був заблокований на YouTube і Twitch.

Хінкл критикує західну політику, імперіалізм і висловлює симпатії до багатьох держав, які є в опозиції до Заходу.

Як пише Центр стратегічних комунікацій, 3 липня 2024 року Хінкл виступив на пресконференції в ООН, організованій Росією. Він був серед іноземних журналістів, які "щойно відвідали Донбас" і виступили з низкою фейків про війну.

