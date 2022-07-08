росія хронічно живе з однією хворобою: експерт про ймовірний напад путіна на Литву

Литва готується розмістити ще більше військ НАТО на своїй території через нові погрози росії. Останній не подобається, що Литва виконує вимоги санкцій і не пропускає окремі товари до Калінінграда. Тому у кремлі й погрожують військовими діями біля Сувальського коридору.

Про те, чому росія не готова до протистояння з сучасною Литвою та до яких методів тероризму може вдаватися владімір путін – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Хронічна хвороба росії

Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", заявив, що росія хронічно живе з однією хворобою – пошуком ворогів, особливо зовнішніх.

Конфлікт з Литвою – довготривалий. Фактично він розпочався ще після розпаду СРСР у 1991 році. З більшою та меншою інтенсивністю тривав всі ці роки. І керівникам росії слід було готуватися до подібних дій Литви. Але тепер гіперболізований апломб росії б'є по ній самій.

росія виявилася неготовою до реального протистояння з сучасною Литвою, і тому намагається терміново відшукати ефективні засоби протидії. Перше, що можуть зробити в москві, – це кібератаки. Друге – провокації на кордонах з Литвою. Тут буде залучатися білорусь. лукашенко може погодитися, адже це безпечніше ніж воювати в Україні з ЗСУ. Третє – спробувати заблокувати морське узбережжя Литви, і насамперед найбільший литовський порт Клайпеду. Четверте – політичний та економічний шантаж,

– зазначив експерт.

путін продовжує погрожувати Литві / Фото Getty Images

Він додав, що є можливість початку війни з Литвою. Шанси на подібне безумство російських вождів є. Хоча, якщо таке станеться, то це буде офіційним початком третьої світової війни. Адже Литва – член НАТО і принцип колективної безпеки країн-учасниць чинний і нині. Тому якщо російські війська вдарять, то литовці спільно з союзниками будуть захищатися.

росія не готова до повномасштабної війни з Литвою

В НАТО є всі можливості для ефективної оборони та наступу. Першою постраждає Калінінградська область і розташовані в ній підрозділи Балтійського флоту рф включно зі штабом флоту (місто Калінінград). Спроба захопити Сувальський коридор можлива, але Литва і Польща вже готові до такого варіанту.

Проте, для початку повномасштабної війни з Литвою росії потрібно мати достатньо сил і засобів, в т.ч. особового складу, а з цим вже є суттєві проблеми завдяки нашій армії. А ще необхідно мати повний контроль над Білоруссю з цілковито керованим президентом. Тут теж є проблеми. лукашенко – вкрай ненадійний союзник, а щоб його замінити потрібен час і сили. "бацька" за владу буде боротися затято. Зрештою, надзвичайно складно воювати одночасно і з Україною, і з Литвою. Навіть логістично. Не кажучи про суто військовий аспект,

– пояснив Савісько.

Литва готова до провокацій з боку росії / Фото Getty Images

Він підсумував, що Україні загострення конфлікту між росією та Литвою, значною мірою вигідне. Адже зараз, хоч трохи, але відволікається увага росії від нас, так само як і частина матеріальних і людських ресурсів.

Крім того, навіть найбільші союзники росії переконуються в її непередбачуваності, ненадійності та маніакальності. Та і шанси отримати сучасне озброєння Україною від наших союзників значно зростають.

Що відбувається у відносинах Литви та росії: головне

Нещодавно Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Там пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС. У росії назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Крім цього, у росії стали гучно розповідати, що в них "розв'язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами". А самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.

Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.

МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

Слід зазначити, що Литва, Латвія та Естонія є країнами НАТО, а США дали однозначну відповідь щодо запобігання росії вдаватися до воєнних дій.

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