россия хронически живет с одной болезнью: эксперт о вероятном нападении путина на Литву
Литва готовится разместить еще больше войск НАТО на своей территории из-за последних угроз россии. Последней не нравится, что Литва выполняет требования санкций и не пропускает отдельные товары в Калининград. Они угрожают военными действиями у Сувальского коридора.
О том, почему россия не готова к противостоянию с современной Литвой и к каким методам терроризма может прибегать владимир путин – эксклюзивно сайту 24 канала рассказали эксперты.
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Хроническая болезнь россии
Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", заявил, что россия хронически живет с одной болезнью – поиск врагов, особенно внешних.Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.
Конфликт с Литвой – длительный. Фактически он начался после распада СССР в 1991 году. С большей и меньшей интенсивностью продолжался все эти годы. И руководителям рф следовало готовиться к подобным действиям Литвы. Но сейчас гиперболизированный апломб россии бьет по ней самой.
россия оказалась неготова к реальному противостоянию с современной Литвой, и поэтому пытается срочно отыскать эффективные средства противодействия. Первое, что могут сделать в москве – это кибератаки. Второе – провокации на границах с Литвой. Здесь будет привлекаться беларусь. лукашенко может согласиться, ведь это безопаснее, чем воевать в Украине с ВСУ. Третье – попытаться заблокировать морское побережье Литвы и прежде всего крупнейший литовский порт Клайпеду. Четвертое – политический и экономический шантаж,
– отметил эксперт.
путин продолжает угрожать Литве / Фото Getty Images
Он добавил, что есть возможность начала войну с Литвой. Шансы на подобное безумие русских вождей есть. Хотя, если это произойдет, то это будет официальным началом третьей мировой войны. Ведь Литва – член НАТО и принцип коллективной безопасности стран-участниц в настоящее время. Поэтому, если российские войска ударят, то литовцы совместно с союзниками будут защищаться.У НАТО есть все возможности для эффективной обороны и наступления. Первой пострадает Калининградская область и расположенные в ней подразделения Балтийского флота рф включительно со штабом флота (Калининград). Попытка захватить Сувальский коридор возможна, но Литва и Польша уже готовы к такому варианту.
россия не готова к полномасштабной войне с Литвой
Однако для начала полномасштабной войны с Литвой россии нужно иметь достаточно сил и средств, в т.ч. личного состава, а с этим уже существуют проблемы благодаря нашей армии. А еще необходимо иметь полный контроль над беларусью с управляемым президентом. Здесь тоже есть проблемы. лукашенко – крайне ненадежный союзник, а чтобы его заменить нужно время и силы. "бацька" за власть будет бороться яростно. Наконец, очень сложно воевать одновременно и с Украиной, и с Литвой. Даже логистически. Не говоря о сугубо военном аспекте,
– объяснил Сависько.
Литва готова к провокациям со стороны россии / Фото Getty Images
Он подытожил, что Украине обострение конфликта между россией и Литвой в значительной степени выгодно. Ведь сейчас хоть немного, но отвлекается внимание россии от нас, равно как и часть материальных и человеческих ресурсов.
Кроме того, даже самые крупные союзники россии убеждаются в ее непредсказуемости, ненадежности и маниакальности. И шансы получить современное вооружение Украиной от наших союзников значительно растут.
Что происходит в отношениях Литвы и россии: главное
- Недавно Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. В россии назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств.
- Кроме того, там в россии стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали обучение в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами". А самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко вообще заговорил, что таким образом Литва фактически объявила войну.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.
- МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.
- Следует отметить, что Литва, Латвия и Эстония являются странами НАТО, а США дали однозначный ответ по предотвращению россии прибегать к военным действиям.
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