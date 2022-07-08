россия хронически живет с одной болезнью: эксперт о вероятном нападении путина на Литву

Литва готовится разместить еще больше войск НАТО на своей территории из-за последних угроз россии. Последней не нравится, что Литва выполняет требования санкций и не пропускает отдельные товары в Калининград. Они угрожают военными действиями у Сувальского коридора.

О том, почему россия не готова к противостоянию с современной Литвой и к каким методам терроризма может прибегать владимир путин – эксклюзивно сайту 24 канала рассказали эксперты.

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Хроническая болезнь россии

Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", заявил, что россия хронически живет с одной болезнью – поиск врагов, особенно внешних.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Конфликт с Литвой – длительный. Фактически он начался после распада СССР в 1991 году. С большей и меньшей интенсивностью продолжался все эти годы. И руководителям рф следовало готовиться к подобным действиям Литвы. Но сейчас гиперболизированный апломб россии бьет по ней самой.

россия оказалась неготова к реальному противостоянию с современной Литвой, и поэтому пытается срочно отыскать эффективные средства противодействия. Первое, что могут сделать в москве – это кибератаки. Второе – провокации на границах с Литвой. Здесь будет привлекаться беларусь. лукашенко может согласиться, ведь это безопаснее, чем воевать в Украине с ВСУ. Третье – попытаться заблокировать морское побережье Литвы и прежде всего крупнейший литовский порт Клайпеду. Четвертое – политический и экономический шантаж,

– отметил эксперт.

путин продолжает угрожать Литве / Фото Getty Images

Он добавил, что есть возможность начала войну с Литвой. Шансы на подобное безумие русских вождей есть. Хотя, если это произойдет, то это будет официальным началом третьей мировой войны. Ведь Литва – член НАТО и принцип коллективной безопасности стран-участниц в настоящее время. Поэтому, если российские войска ударят, то литовцы совместно с союзниками будут защищаться.

россия не готова к полномасштабной войне с Литвой

У НАТО есть все возможности для эффективной обороны и наступления. Первой пострадает Калининградская область и расположенные в ней подразделения Балтийского флота рф включительно со штабом флота (Калининград). Попытка захватить Сувальский коридор возможна, но Литва и Польша уже готовы к такому варианту.

Однако для начала полномасштабной войны с Литвой россии нужно иметь достаточно сил и средств, в т.ч. личного состава, а с этим уже существуют проблемы благодаря нашей армии. А еще необходимо иметь полный контроль над беларусью с управляемым президентом. Здесь тоже есть проблемы. лукашенко – крайне ненадежный союзник, а чтобы его заменить нужно время и силы. "бацька" за власть будет бороться яростно. Наконец, очень сложно воевать одновременно и с Украиной, и с Литвой. Даже логистически. Не говоря о сугубо военном аспекте,

– объяснил Сависько.

Литва готова к провокациям со стороны россии / Фото Getty Images

Он подытожил, что Украине обострение конфликта между россией и Литвой в значительной степени выгодно. Ведь сейчас хоть немного, но отвлекается внимание россии от нас, равно как и часть материальных и человеческих ресурсов.

Кроме того, даже самые крупные союзники россии убеждаются в ее непредсказуемости, ненадежности и маниакальности. И шансы получить современное вооружение Украиной от наших союзников значительно растут.

Что происходит в отношениях Литвы и россии: главное

Недавно Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. В россии назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств.

Кроме того, там в россии стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали обучение в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами". А самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко вообще заговорил, что таким образом Литва фактически объявила войну.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

Следует отметить, что Литва, Латвия и Эстония являются странами НАТО, а США дали однозначный ответ по предотвращению россии прибегать к военным действиям.

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