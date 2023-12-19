Політичні маніпуляції: як Росія використовує блокаду польсько-українського кордону

Польські перевізники 6 листопада розпочали акцію протесту на кордоні з Україною. Попри намагання врегулювати ситуацію та навіть тимчасове зняття блокади, у чергах на пунктах пропуску досі залишаються понад 2 тисячі українських вантажівок.

Ще раніше Україні вдалося перевезти через кордон сотні вантажівок, зокрема використовуючи залізничний транспорт. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, зауваживши, що ситуація досі непроста.

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Чому блокування є вигідним для Росії

Наша держава перебуває на шляху до вступу в ЄС. Європейська комісія уже надіслала вимоги, які Верховна Рада має прийняти упродовж наступного року. Серед них є багато тих, які стосуються сільського господарства.

Попередня польська влада сприяла тому, щоб фермери думали, нібито їхня продукція здешевіла через Україну. Люди були перенасичені цією темою. Але навіть під час блокування фермери не отримали більшу ціну, бо все це були лише політичні маніпуляції,

– сказав народний депутат.

Він висловив сподівання, що нова влада Польщі не маніпулюватиме думкою фермерів, а навпаки виступить із заявами, щоб спільно з українцями переходити на нові ринки. Наприклад, постачати продовольства на ринки Африки чи Азії. Адже поки відбувається блокування, Україна не може постачати 5 – 6 мільйонів тонн щомісяця.

"Цим користуються у Росії, яка вже поставила понад 600 тисяч тонн до Єгипту та більше ніж півтора мільйона тонн в інші країни. Це могли б зробити ми разом з польськими колегами. Тому блокування грає тільки на руку Росії", – наголосив Дмитро Соломчук.

Чи справді польські фермери втрачають кошти

Організатори акцій протесту використовують риторику про те, що вони нібито захищають свій ринок від "українських аграрних олігархів". Однак все це є маніпуляцією, адже ціни – світові, а на ринок впливають США, Бразилія, Аргентина, тобто великі виробники. Польські й українці фермери ніяк не можуть змінити ситуацію.

Це фейк, який використовують політики. Трагічної ситуації у польських фермерів взагалі немає. Якщо проаналізувати 2022 рік, то у їхній агроструктурі були найбільші прибутки за останні 20 років,

– зауважив депутат.

У 2023 році зерно справді подешевшало, але це сталось не лише у Польщі, а й у цілому світі. Відтак, очевидно, що ніхто не купуватиме у польських фермерів товар за іншими цінами, якщо такий самий товар є у німців, французів чи бельгійців.

Польським фермерам немає на що скаржитись, адже вони мають велику європейську підтримку. Усім членам ЄС треба дотримуватись правил організації, тому що вони отримують мільярди євро дотацій для ведення бізнесу,

– підкреслив Соломчук.

Отже, треба чекати чітких рішень від ЄС, адже ситуація, коли одна країна блокує зовнішній кордон Європейського Союзу, – не є прийнятною. Одразу виникає питання, чому не виконуються рішення та директиви Брюсселю.

Блокада українського кордону: чого вимагають поляки