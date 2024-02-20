Повне блокування КПП та розсипане зерно: що відбувається на кордоні із Польщею

Протести поляків на кордоні з Україною проти експорту нашого зерна спалахнули з новою силою після того, як ситуацію вдалося врегулювати після тривалих протестів восени 2023 року. Однак вже 9 лютого акції почалися знову.

Польські протестувальники заявляють, що знову почали блокувати кордон через політику Євросоюзу щодо українського зерна. Мовиться про те, що на польських аграріїв вже діють вимоги ЄС, а на Україну ще ні, проте транзит дозволений, тому українське зерно дешевше від польського і створює непомірну конкуренцію на ринку.

Дивіться також За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Що відбувається на кордоні

Причини блокування кордону у лютому 2024 року ті ж самі, які оголошували й при блокуванні восени 2023. Єврокомісія ще на рік продовжила повне відкриття ринку ЄС для української продукції. На перший погляд, реакція Польщі виглядає логічною, однак не все так просто.

Блокування кордону не тільки не дає можливість перевозити зерно, а й створює на контрольно – пропускних пунктах кілометрові черги, які майже не рухаються. Це значно сповільнює постачання Україні критично важливих речей та погіршення відносин між нашою державою та країною, яка від початку повномасштабного вторгнення була одним із найсильніших союзників, Польщею.