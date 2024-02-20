Полное блокирование КПП и рассыпанное зерно: что происходит на границе с Польшей

Протесты поляков на границе с Украиной против экспорта нашего зерна вспыхнули с новой силой после того, как ситуацию удалось урегулировать после длительных протестов осенью 2023 года. Однако уже 9 февраля акции начались снова.

Польские протестующие заявляют, что снова начали блокировать границу из-за политики Евросоюза в отношении украинского зерна. Говорится о том, что на польских аграриев уже действуют требования ЕС, а на Украину еще нет, однако транзит разрешен, поэтому украинское зерно дешевле польского и создает непомерную конкуренцию на рынке.

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Что происходит на границе

Причины блокировки границы в феврале 2024 года те же, которые объявляли и при блокировании осенью 2023 года. Еврокомиссия еще на год продлила полное открытие рынка ЕС для украинской продукции. На первый взгляд, реакция Польши выглядит логичной, однако не все так просто.

Блокировка границы не только не дает возможность перевозить зерно, но и создает на контрольно – пропускных пунктах километровые очереди, которые почти не двигаются. Это значительно замедляет поставки Украине критически важных вещей и ухудшение отношений между нашим государством и страной, которая от начала полномасштабного вторжения была одним из сильнейших союзников, Польшей.