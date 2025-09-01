В Україні впроваджують централізовану систему відеофіксації у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тепер військовослужбовці ТЦК будуть фіксувати свою діяльність на бодікамери.

Про нововведення повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, передає 24 Канал.

Що передбачає нова система під час перевірки документів?

З 1 вересня в ТЦК та СП України запроваджено обов'язкове використання бодікамер. Таке рішення ухвалено за дорученням Міністра оборони України.

За словами Мойсюка, створення системи передбачає:

закупівлю уніфікованих пристроїв;

створення потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних;

використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів.

Як наголосив генерал-лейтенант, ця ініціатива сприятиме захисту прав як громадян, так і військових.

Завдяки чітким механізмам, уніфікованому обладнанню та сучасній ІТ-інфраструктурі Міністерство оборони створює надійну систему, яка не лише відповідатиме вимогам воєнного часу, але й сприятиме зміцненню довіри суспільства до державних інституцій,

– повідомили у Міноборони.

Що передувало?