Міноборони створює централізовану систему відеофіксації для ТЦК та СП
- В Україні впроваджують централізовану систему відеофіксації у ТЦК та СП з обов'язковим використанням бодікамер з 1 вересня.
- Система передбачає закупівлю уніфікованих пристроїв, створення захищеного сховища даних та використання програмного забезпечення для аналізу записів.
- Ініціатива спрямована на захист прав громадян та військових і зміцнення довіри суспільства до державних інституцій.
В Україні впроваджують централізовану систему відеофіксації у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тепер військовослужбовці ТЦК будуть фіксувати свою діяльність на бодікамери.
Про нововведення повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, передає 24 Канал.
Що передбачає нова система під час перевірки документів?
З 1 вересня в ТЦК та СП України запроваджено обов'язкове використання бодікамер. Таке рішення ухвалено за дорученням Міністра оборони України.
За словами Мойсюка, створення системи передбачає:
- закупівлю уніфікованих пристроїв;
- створення потужного централізованого сховища з високим рівнем захисту даних;
- використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів.
Як наголосив генерал-лейтенант, ця ініціатива сприятиме захисту прав як громадян, так і військових.
Завдяки чітким механізмам, уніфікованому обладнанню та сучасній ІТ-інфраструктурі Міністерство оборони створює надійну систему, яка не лише відповідатиме вимогам воєнного часу, але й сприятиме зміцненню довіри суспільства до державних інституцій,
– повідомили у Міноборони.
Що передувало?
- З 1 вересня 2025 року військовослужбовці ТЦК матимуть бодікамери. Запис починатиметься автоматично, а дані зберігатимуться на захищеному сервері мінімум 30 днів.
- Мета нововведення – підвищити прозорість роботи ТЦК, захистити права військовозобов'язаних і військових, зменшити конфлікти та запобігти зловживанням.
- Станом на 7 серпня, за словами очільника Міноборони Дениса Шмигаля, забезпеченість засобами відеофіксації складала близько 85%.
- Військовим ТЦК заборонено видаляти або змінювати записи, вимикати камеру, перешкоджати фіксації чи передавати відео стороннім.
- Порушення цих правил тягне дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачу матеріалів до правоохоронних органів.