Нові бомби УМПБ Д-30, якими окупанти закидують Харків: яка їхня дальність
Російські війська продовжують атакувати Харків, зокрема за допомогою нових бомб УМПБ Д-30. Так, стала відома дальність цих нових бомб, якими окупанти закидують Харків.
У виданні Defense Express описали детальніше про дальність нових бомб УМПБ Д-30.
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Яка дальність нових бомб УМПБ Д-30
У виданні зазначили, що УМПБ Д-30СН – нова плануюча бомба з додатковим двигуном, яка має більшу дальність скидання, у порівнянні із комплектом УМПК.
Окупаційні війська вперше виклали якісне зображення використання нових далекобійних бомб УМПБ Д-30СН, які з березня активно застосовуються для того, аби бити по українських містах. Зокрема, для методичних терористичних неприцільних бомбардувань Харкова.
На зображені зафіксовано скидання 4 таких бомб, які створені на базі ФАБ-250. Однак, лише в 3 з них розкрилось оперення. А ось четверта, як пишуть у виданні, вочевидь, є поясненням таких ситуацій, як "обвал багатоповерхового будинку у Бєлгороді".
Однак найголовніше – це можливість локалізувати місце скидання, що і було проведено Defense Express.
В однієї авіабомби УМПБ Д-30СН із чотирьох не відкрилися крила / Фото Defense Express
Попри те, що достеменно невідомо, куди саме були запущені ці бомби, скоріш за все йдеться про черговий удар по Харкову, на що вказує напрям польоту бомб. У виданні підкреслили, що він був завданий з фронтового бомбардувальника Су-34, який перебував у районі населених пунктів Шеіно, Аркадієвка та Ушаково Бєлгородської області.
Російські УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express
І тоді, якщо удар завдавався по Харкову, орієнтовна дальність застосування УМПБ Д-30СН складає близько 90 кілометрів. Водночас до кордону від місця скидання, по прямій, 50 кілометрів, а від району Вовчанська за який зараз йдуть бої близько 40 кілометрів,
– йдеться в Defense Express.
Там підкреслили, що наразі неможливо говорити про те, що 90 кілометрів для УМПБ Д-30СН є саме максимальною дальністю, але це вже параметр, який дозволяє здійснювати оцінку ризиків.
Дальність УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express
І так, УМПБ Д-30СН має на 20 – 30 кілометрів більшу дальність ніж відомі комплекти УМПК, дальність застосування яких складає у версії для ФАБ-500 – близько 60 – 65 кілометрів за умови висотного високошвидкісного польоту носія.
Окупанти кинули на Харків УМПБ Д-30СН: коротко
- Вдень 27 березня ворог завдав сильного удару по Харкову.
- Для атаки на Харків 27 березня ворог вперше за довгий час використав авіабомби. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що востаннє такий інцидент було зафіксовано у 2022 році.
- За його словами, ворог застосував "дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250".