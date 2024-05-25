Новые бомбы УМПБ Д-30, которыми оккупанты забрасывают Харьков: какова их дальность

Российские войска продолжают атаковать Харьков, в частности с помощью новых бомб УМПБ Д-30. Так, стала известна дальность этих новых бомб, которыми оккупанты забрасывают Харьков.

В издании Defense Express описали подробнее о дальности новых бомб УМПБ Д-30.

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Какова дальность новых бомб УМПБ Д-30

В издании отметили, что УМПБ Д-30СН – новая планирующая бомба с дополнительным двигателем, которая имеет большую дальность сброса, по сравнению с комплектом УМПК.

Оккупационные войска впервые выложили качественное изображение использования новых дальнобойных бомб УМПБ Д-30СН, которые с марта активно применяются для того, чтобы бить по украинским городам. В частности, для методических террористических неприцельных бомбардировок Харькова.

На изображении зафиксирован сброс 4 таких бомб, которые созданы на базе ФАБ-250. Однако, только в 3 из них раскрылось оперение. А вот четвертая, как пишут в издании, очевидно, является объяснением таких ситуаций, как "обвал многоэтажного дома в Белгороде".

Однако самое главное – это возможность локализовать место сброса, что и было проведено Defense Express.



У одной авиабомбы УМПБ Д-30СН из четырех не открылись крылья / Фото Defense Express

Несмотря на то, что доподлинно неизвестно, куда именно были запущены эти бомбы, скорее всего речь идет об очередном ударе по Харькову, на что указывает направление полета бомб. В издании подчеркнули, что он был нанесен с фронтового бомбардировщика Су-34, который находился в районе населенных пунктов Шеино, Аркадиевка и Ушаково Белгородской области.



Российские УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express

И тогда, если удар наносился по Харькову, ориентировочная дальность применения УМПБ Д-30СН составляет около 90 километров. В то же время до границы от места сброса, по прямой, 50 километров, а от района Волчанска за который сейчас идут бои около 40 километров,

– говорится в Defense Express.

Там подчеркнули, что сейчас невозможно говорить о том, что 90 километров для УМПБ Д-30СН является именно максимальной дальностью, но это уже параметр, который позволяет осуществлять оценку рисков.



Дальность УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express

И так, УМПБ Д-30СН имеет на 20 – 30 километров большую дальность чем известные комплекты УМПК, дальность применения которых составляет в версии для ФАБ-500 – около 60 – 65 километров при условии высотного высокоскоростного полета носителя.

Оккупанты бросили на Харьков УМПБ Д-30СН: кратко