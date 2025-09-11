Боєприпас впав з літака на Волині: ДБР розслідує руйнування будинку
- На Волині з винищувача випадково впав боєприпас на житловий будинок, ДБР розслідує інцидент.
- Будинок належав батькам заступника начальника спецпідрозділу поліції, ніхто не постраждав.
У четвер, 11 вересня, винищувач скинув ракету на житловий будинок на Волині. За словами очевидців, літак пройшов дуже низько над будинками, а після скоєного рухався в напрямку Білорусі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на телерадіокомпанію "Аверс". Подія сталася у селі Копилля.
Що за літак випадково вдарив по житловому будинку у Волинській області?
Ракета на будинок, в якому проживали люди, впала з блакитного літака пообіді 11 вересня. У ДБР кажуть, що винищувач належить українському війську. Однак більше подробиць щодо цього удару немає. Жителі зазначають, що боєприпас упав з літака, ймовірно, випадково.
Джерела "Аверсу" розповіли, що в будинку, який було зруйновано через падіння ракети, мешкали батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Вони в той момент були не вдома, тому ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група.
В багатьох будинках поруч після вибуху повибивало шибки та скління вікон.
Державне бюро розслідувань почало вивчати справу. Правоохоронці підозрюють пілота в порушенні правил польотів або підготовки до них.
Дуже низько маневрував навколо самого села. Метрів 50 була його висота. Кружляв, кружляв і після третього його кола чула вибух. Побігла туди з чоловіком і побачила, що хата повністю згоріла. Саме туди впала ця ракета чи бомба,
– розповіла одна із жительок села.
У Копиллі на Волині ракета впала з літака на будинок: дивіться відео
Європа закриває повітряний простір через загрозу застосування російського озброєння
Латвія на час проведення російсько-білоруських навчань "Захід-2025" у вересні закрили повітряний простір над кордоном з Росією та Білоруссю. Це було зроблено як превентивний крок вторгнення ворожих дронів на територію НАТО.
У Польщі після атаки дронами з 10 вересня до 9 грудня обмежили авіаційний рух у східній частині країни вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Це зробили з міркувань національної безпеки.
У компанії Ryanair підозрюють, що Росія проводить гібридну агресію проти Європи, а тому використовують безпілотники для порушення повітряного простору країн НАТО та створення хаосу в цивільній авіації.