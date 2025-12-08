Командир "Тайфуну" розкрив, які завдання стоять перед ЗСУ біля Покровська
- ЗСУ мають стримати ворога в Покровській агломерації, щоб забезпечити вихід підрозділів з Покровська.
- Українські військові повинні знищити якомога більше окупантів та підготувати наступні рубежі оборони.
На Покровському напрямку динаміка боїв залишається напруженою. Ворог не має намірів зупинятись, тому перед українськими захисниками постали кілька важливих завдань.
Зокрема, мовиться про збільшення втрат для противника. Про це 24 Каналу розповів командир БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф", наголосивши, що ЗСУ також мають готуватись до боїв у майбутньому.
Які завдання стоять перед ЗСУ біля Покровська?
В Покровській агломерації, за словами командира БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун", Збройні Сили України мають важливе завдання – максимально стримати ворога, щоб забезпечити вихід підрозділів, які зараз перебувають в Покровську.
Крім того, українські військові мають на меті знищити якомога більше окупантів, адже противник не буде зупинятись лише на Покровську.
Зараз ми бачимо просування в напрямку Костянтинівки та Краматорська. Згодом частина росіян буде продовжувати рух в північному або західному напрямках. Тому ключове завдання зараз, поки Сили оборони продовжують стримувати ворога на Покровському напрямку, – це підготувати наступні рубежі оборони, де будуть відбуватись бої,
– наголосив він.
Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті
Зауважте! "Скіф" також повідомив, що росіяни практично охопили Покровськ і в цілому Покровсько-Мирноградську агломерацію. Паралельно ворог здійснює проникнення у північно-східному напрямку в бік Софіївки.
Бої на Покровському напрямку та в самому місті: деталі
- За останню добу в районі Покровська вдалося знешкодити 110 окупантів, серед яких 83 було вбито. В Угрупуванні військ "Схід" повідомили, що в міській забудові тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника.
- Відомо, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. У Генштабі заявили, що зараз на цьому напрямку "надзвичайно складний етап оборони".
- Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що основний потік російських переміщень спрямований на північ Донеччини в район Покровська та Мирнограда.