Командир "Тайфуну" розкрив, які завдання стоять перед ЗСУ біля Покровська 

На Покровському напрямку динаміка боїв залишається напруженою. Ворог не має намірів зупинятись, тому перед українськими захисниками постали кілька важливих завдань.

Зокрема, мовиться про збільшення втрат для противника. Про це 24 Каналу розповів командир БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" "Скіф", наголосивши, що ЗСУ також мають готуватись до боїв у майбутньому.

Які завдання стоять перед ЗСУ біля Покровська?

В Покровській агломерації, за словами командира БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун", Збройні Сили України мають важливе завдання – максимально стримати ворога, щоб забезпечити вихід підрозділів, які зараз перебувають в Покровську.

Крім того, українські військові мають на меті знищити якомога більше окупантів, адже противник не буде зупинятись лише на Покровську.

Зараз ми бачимо просування в напрямку Костянтинівки та Краматорська. Згодом частина росіян буде продовжувати рух в північному або західному напрямках. Тому ключове завдання зараз, поки Сили оборони продовжують стримувати ворога на Покровському напрямку, – це підготувати наступні рубежі оборони, де будуть відбуватись бої,

– наголосив він.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зауважте! "Скіф" також повідомив, що росіяни практично охопили Покровськ і в цілому Покровсько-Мирноградську агломерацію. Паралельно ворог здійснює проникнення у північно-східному напрямку в бік Софіївки.

Бої на Покровському напрямку та в самому місті: деталі