Командир "Тайфуна" раскрыл, какие задачи стоят перед ВСУ возле Покровска
- ВСУ должны сдержать врага в Покровской агломерации, чтобы обеспечить выход подразделений из Покровска.
- Украинские военные должны уничтожить как можно больше оккупантов и подготовить следующие рубежи обороны.
На Покровском направлении динамика боев остается напряженной. Враг не намерен останавливаться, поэтому перед украинскими защитниками появились несколько важных задач.
В частности, говорится об увеличении потерь для противника. Об этом 24 Каналу рассказал командир БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" "Скиф", подчеркнув, что ВСУ также должны готовиться к боям в будущем.
Какие задачи стоят перед ВСУ возле Покровска?
В Покровской агломерации, по словам командира БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун", Вооруженные Силы Украины имеют важную задачу – максимально сдержать врага, чтобы обеспечить выход подразделений, которые сейчас находятся в Покровске.
Кроме того, украинские военные имеют целью уничтожить как можно больше оккупантов, ведь противник не будет останавливаться только на Покровске.
Сейчас мы видим продвижение в направлении Константиновки и Краматорска. Впоследствии часть россиян будет продолжать движение в северном или западном направлениях. Поэтому ключевая задача сейчас, пока Силы обороны продолжают сдерживать врага на Покровском направлении, – это подготовить следующие рубежи обороны, где будут происходить бои,
– подчеркнул он.
Бои на Покровском направлении: смотрите на карте
Заметьте! "Скиф" также сообщил, что россияне практически охватили Покровск и в целом Покровско-Мирноградскую агломерацию. Параллельно враг осуществляет проникновение в северо-восточном направлении в сторону Софиевки.
Бои на Покровском направлении и в самом городе: детали
- За последние сутки в районе Покровска удалось обезвредить 110 оккупантов, среди которых 83 были убиты. В Группировке войск "Восток" сообщили, что в городской застройке продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника.
- Известно, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В Генштабе заявили, что сейчас на этом направлении "чрезвычайно сложный этап обороны".
- Между тем руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что основной поток российских перемещений направлен на север Донецкой области в район Покровска и Мирнограда.