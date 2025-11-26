У Силах оборони Півдня відповіли, чи захопив ворог Високе на Гуляйпільському напрямку

ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції поблизу Високого у Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку. Окупації села наразі немає – за нього тривають бої.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина для Суспільного.

До теми Втрата цього міста буде критичною: експерти розібрали нову загрозу на фронті

Що відбувається поблизу Високого?

За словами речника, нині Сили оборони відійшли на більш вигідні позиції поблизу Високого, аби зупинити просування на Гуляйпільському напрямку.

Окупант полюбляє малювати різні плани, що він вже десь щось тримає під контролем. Сили оборони України відійшли з позицій біля села Високе на інші більш вигідні для оборони рубежі, але армія РФ в це село завести свої групи закріплення не може. Тобто говорити, що це село під контролем – передчасно,

– сказав Волошин.

Він також наголосив, що Сили оборони України вийшли на більш вигідні для оборони рубежі для того, щоб блокувати просування вперед противника.

Окрім того, Владислав Волошин розповів, що 25 листопада, поблизу Високого тривали декілька боєзіткнень, а окупанти не мали там успіху.

Де розташоване Високе: дивіться на карті

До речі, генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив в етері 24 Каналу, що російські окупанти атакують у напрямку Гуляйполя в Запорізькій області з планами наблизитися до самого Запоріжжя. Тож, на думку експерта, Силам оборони України важливо завдавати ударів на випередження.

Яка ситуація на Гуляйпільському напрямку зараз?