На Сумському напрямку Сили оборони мають успіхи у просуванні. Захисники звільняють наші землі від окупації ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Що розповів Сирський про успіхи ЗСУ на Сумщині?

Олександр Сирський зазначив, що 11 серпня він узяв участь у черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Доповів про деталі оперативної ситуації на фронті. Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі,

– пояснив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що українські бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткове фінансування з державного бюджету. За дорученням президента, кожна бригада матиме плюс 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях.

"Готуємо рішення щодо інших потреб та питань, які були порушені під час робочих поїздок у війська.

Прибираємо з армії зайву бюрократію. Процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини", – написав Сирський.

Він також зауважив, що на Ставці погодили потребу скоротити та цифрувати процес списання майна. Тож тепер очікуються зміни відповідних документів від уряду.

До слова, раніше Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка у Сумській області. Під час бойових дій українські захисники ліквідували 18 російських загарбників.