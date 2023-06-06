За допомогою західних партнерів відбуваються дуже круті речі: що відбувається біля Бахмута

Лінія зіткнення на Бахмутському напрямку постійно динамічно змінюється. За кожен клаптик землі українські військові б'ються до останнього. Загалом вся східна лінія зіткнення дуже складна.

Про це 24 Каналу заявив командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. Він зазначив, що моральний стан окупантів на дуже низькому рівні.

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"Через деякий час вони будуть дуже приємно здивовані від того, що відбудеться з їхньою хваленою "другою армією" світу. За допомогою західних партнерів дійсно відбуваються дуже круті речі", – наголосив Оропай.

Різниця між вагнерівцями та регулярною армією Росії

У Бахмуті найманців із ПВК "Вагнера" замінюють підрозділи регулярної російської армії. Позаду вагнерівців на "другій лінії" стоять загороджувальні загони окупантів.

Ти йдеш лише вперед. Повертаєшся – тебе "обнуляють". З регулярними військами ситуація дещо інша. Там є толкові офіцери, але їх досить мало. Там немає таких заградзагонів,

– розповів командир роти батальйону "Свобода".

За словами лейтенанта Нацгвардії, регулярна армія країни-агресорки має більше танків, артилерії та боєкомплектів, ніж найманці Пригожина.

"Якщо порівнювати масованість атак вагнерівців саме живою силою, то це просто виснажує наших захисників. День за днем, ніч за ніччю в нас постійно штурми були", – зауважив Євген Оропай.

Яка ситуація на лінії фронту: дивіться відео

Нині ж – це постійні ворожі мінометні та артилерійські, авіаційні обстріли.

"Артилерія працює майже 24 на 7. Танки виїжджають, там по 4 – 6 танків відпрацьовують наші позиції. Якщо порівнювати, наприклад, вагнерів і регулярні війська, то це нелімітована жива сила проти техніки. Техніка стара, радянського зразка, але яка їздить та стріляє", – додав військовослужбовець.

Що відбувається на Бахмутському напрямку