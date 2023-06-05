Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, українські військові зараз здійснюють формувальні атаки. Масштабний наступ натомість розпочнеться дещо згодом.

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Великий наступ потребує більше кроків

Напередодні у міністерстві оборони Росії повідомили, що 4 червня ЗСУ начебто розпочали великомасштабний наступ на п'яти ділянках фронту на південнодонецькому напрямку. В Міноборони України швидко спростували цю інформацію.

Потрібно росіян засмутити. Це ще не наступ в прямому сенсі цього слова. Тобто не гаряча фаза з проривами. Це розвідка боєм, яку проводять з допомогою розвідних батальйонів. Географія проведення такого роду заходів за 1000 кілометрів: від Кінбурнської коси до Куп'янська. Але уже можна говорити – і до Шебекіно,

– наголосив Роман Світан.

Рейдові атаки Російського добровольчого корпуса та "Свободи Росії" в Шебекіно – це, можна сказати, така ж розвідка боєм.

Їхнє завдання зайти на першу лінію оборони російських військ, визначення сил та засобів, вогневих точок. За можливості – зайняття плацдармів, якщо ж ні, тоді продовжувати рейдовий режим.

"До великого наступу ще декілька таких дій. Спочатку розвідбати, потім бригади, а коли підуть корпуси, а це понад 10 тисяч осіб, – тоді це й буде справжній потужний рух. А росіяни зараз роботу розвідбатів видаватимуть за "великий наступ", – пояснив військовий експерт.

Росія не вперше запускає подібні інформаційні атаки. В час, коли на фронті відбувається багато подій, варто готуватися і до нових вкидів та ставитись до них критично.

Окупанти можуть публікувати інформацію, що знищили усі на світі "Леопарди" та завдали розгромних ударів українській армії. Однак варто розуміти, що найімовірніше, це чергова "перемога" для внутрішнього споживача Росії.

Важливо! Рейди на Бєлгородську область здійснюють виключно росіяни. Офіційний Київ неодноразово наголошував, що жоден українець не бере участі в "звільненнях" російських територій від кремлівського режиму.

Роман Світан прокоментував повідомлення росіян про початок наступу ЗСУ: дивитись відео

Бойові дії не припиняються

Учора, 4 червня, командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на Сватівському напрямку. Там не просто відбили атаку ворога, але й просунулись на 400 метрів вглиб.

Крім того, українські захисники просунулися вперед на деяких ділянках на Бахмутському напрямку.

Вибиваємо російські лінійні частини на півдні. В тому ж русі йдемо до зайняття панівних висот Бахмута. Бойові дії на різних ділянках фронту продовжуються, вони приведуть до подальших заходів щодо руху (ЗСУ – 24 Канал),

– зазначив Світан.

Зараз тривають формувальні атаки перед початком великого контрнаступу.

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