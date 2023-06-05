Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, украинские военные сейчас совершают формовочные атаки. Масштабное наступление вместо этого начнется несколько позже.

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Большое наступление требует больше шагов

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что 4 июня ВСУ вроде бы начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. В Минобороны Украины быстро опровергли эту информацию.

Нужно россиян огорчить. Это еще не пришествие в прямом смысле этого слова. То есть не горячая фаза с прорывами. Это разведка боем, проводимая с помощью разводных батальонов. География проведения такого рода мероприятий в 1000 километрах: от Кинбурнской косы до Купянска. Но уже можно говорить – и к Шебекино,

– подчеркнул Роман Свитан.

Рейдовые атаки Российский добровольческий корпус и "Свобода России" в Шебекино – это, можно сказать, такая же разведка боем. Их задача – зайти на первую линию обороны российских войск, определение сил и средств, огневых точек. По возможности – занятие плацдармов, если нет, тогда продолжать рейдовый режим.

"К большому наступлению еще несколько таких действий. Сначала разведать, потом бригады, а когда пойдут корпуса, а это более 10 тысяч человек, – тогда это и будет настоящее мощное движение. А россияне сейчас работу разведбатов будут выдавать за "большое наступление", – пояснил военный эксперт.

Россия не в первый раз запускает подобные информационные атаки. В то время, когда на фронте происходит много событий, следует готовиться и к новым вбросам и относиться к ним критически. Оккупанты могут публиковать информацию, что уничтожили все на свете "Леопарды" и нанесли разгромные удары украинской армии. Однако следует понимать, что вероятнее всего, это очередная "победа" для внутреннего потребителя России.

Важно! Рейды на Белгородскую область совершают исключительно россияне. Официальный Киев неоднократно отмечал, что ни один украинец не участвует в "освобождениях" российских территорий от кремлевского режима.

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Боевые действия не прекращаются

Вчера, 4 июня, командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский сообщил об успехах ВСУ на Сватовском направлении. Там не просто отразили атаку врага, но и продвинулись на 400 метров вглубь.

Кроме того, украинские защитники продвинулись вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Выбиваем русские линейные части на юге. В том же движении идем к занятию господствующих высот Бахмута. Боевые действия на разных участках фронта продолжаются, они приведут к дальнейшим мерам движения (ВСУ – 24 Канал),

– отметил Свитан.

Сейчас продолжаются формовочные атаки перед началом большого контрнаступления.

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