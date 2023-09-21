Постійні контратаки росіян і рій FPV-дронів: аеророзвідник розповів про важкі бої за Кліщіївку

Українські захисники з 80 окремої десантно-штурмової бригади, 5 штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади "Лють" 17 вересня звільнили село Кліщіївку. Це відбулося після кількох місяців боїв у надскладних умовах.

Під час цих боїв російські військові мали серйозну кількісну перевагу як особового складу, так й окремих видів техніки. Про те, якими були бої за Кліщіївку Бахмутського району, 24 Каналу розповів боєць з групи аеророзвідки Foxtrot 80 бригади десантно-штурмової бригади. Через деякі особливості своєї роботи він попросив залишитися анонімним.

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Росіяни б'ються навіть після втрати села

Навіть коли ворога відкинули з Кліщіївки, він не втратив сподівань повернути собі село. Росіяни міцно засіли на околицях села та почали масові контратаки.

По тому, що ми чули з радіоперехоплень, у них там стоять загороджувальні загони,

– розповідає український військовий.

Зараз у такі контратаки ходить виключно ворожа піхота. Коли українські війська контролювали менш як половину Кліщіївки, росіяни атакували й за допомогою техніки. У тих боях вдалося знищити багато ворожої техніки. На жаль, українські військові під час боїв за Кліщіївку також втратили багато своїх побратимів і техніки.

Нині з Бахмута до Кліщіївки веде єдина дорога. Вона проходить через притоку річки Бахмутки, а міст по ній росіяни підірвали ще раніше.

Зараз ми тільки й чекаємо, щоб вони контратакували. Адже чим більше вони лізуть, тим більше ми їх розбираємо артилерією,

– пояснює аеророзвідник.

Крім того, росіяни проводять і розвідку облаштування українських позицій у Кліщіївці. Так, під час зачистки села українські військові знайшли пораненого розвідника з кадирівського підрозділу "Ахмат".

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Перевага росіян у техніці

Як і на багатьох ділянках фронту, у Кліщіївці росіяни мали серйозну перевагу. По-перше, російських військ у селі банально було більше, а по-друге, вони мали й перевагу в кількості окремих типів техніки.

Росіяни почали часто запускати FPV-дрони по наших позиціях. Атакують будинки та підвали, де ми тримаємо оборону. Саме дронів-камікадзе в них більше, ніж у нас,

– розповідає боєць групи Foxtrot.

Так само в росіян є перевага й в артилерії – як у кількості стволів, так і в чисельності снарядів. Тож вони й не цураються обстрілювати кожен клаптик села.

Ще нещодавно справжньою проблемою було зайти чи вийти з Кліщіївки, адже всі підступи до села нещадно обстрілював ворог. Зараз, коли росіян відкинули, цей процес дещо спростився.

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Кліщіївка на мапі DeepState

Робота аеророзвідки в Кліщіївці

Саме аеророзвідники першими можуть побачити спроби контратак росіян і передати інформацію артилерії, яка займається їхнім знищенням.

За допомогою дронів ми намагаємося дивитися одним екіпажем просто перед позиціями нашої оборони. Другий екіпаж у цей час контролює підходи до них,

– пояснює аеророзвідник.

Це дозволяє берегти особовий склад бригади в окопах. Крім того, завдяки вчасно поміченому просуванню ворога вдається утримувати позиції, які щойно зайняла українська піхота.

Хоча дрони і є настільки важливим елементом нинішньої російсько-української війни, на фронті – це розхідний матеріал. Дрони часто втрачаються через щільну роботу російських засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, під час роботи зі скидами іноді ворожа піхота може влучити в "пташки" зі стрілецької зброї.

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Під час боїв за Кліщіївку аеророзвідники групи Foxtrot втратили частину своїх бойових "пташок". Та саме дрони допомагають берегти життя української піхоти й нищити ворожу.Попереду в наших військових нові бої, адже шлях до перемоги довгий і важкий. Зараз ми можемо допомогти бійцям поновити свій арсенал "мавіків". Підтримати бійців можна за реквізитами: