Постоянные контратаки россиян и рой FPV-дронов: аэроразведчик о тяжелых боях за Клещеевку

Украинские защитники из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады "Лють" 17 сентября освободили село Клещеевку. Это произошло после нескольких месяцев боев в сверхсложных условиях.

В ходе этих боев российские военные имели серьезное количественное преимущество как личного состава, так и отдельных видов техники. О том, какими были бои за Клещеевку Бахмутского района, 24 Каналу рассказал боец из группы аэроразведки Foxtrot 80 бригады десантно-штурмовой бригады. В силу некоторых особенностей своей работы он попросил остаться анонимным.

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Россияне дерутся даже после потери села

Даже когда врага отбросили из Клещеевки, он не потерял надежд вернуть себе село. Россияне крепко засели в окрестностях села и начали массовые контратаки.

По тому, что мы слышали по радиоперехватам, у них там стоят заградотряды,

– рассказывает украинский военный.

Сейчас в такие контратаки ходит исключительно вражеская пехота. Когда украинские войска контролировали менее половины Клещеевки, россияне атаковали и с помощью техники. В этих боях удалось уничтожить много вражеской техники. К сожалению, украинские военные во время боев за Клещеевку также потеряли многих своих собратьев и техники.

Сейчас из Бахмута в Клещеевку ведет единственная дорога. Она проходит через приток реки Бахмутки, а мост через нее россияне взорвали еще раньше.

Сейчас мы только и ждем, чтобы они контратаковали. Ведь чем больше они лезут, тем больше мы их разбираем артиллерией.

– объясняет аэроразведчик.

Кроме того, россияне проводят и разведку обустройства украинских позиций в Клещеевке. Так, во время зачистки села украинские военные обнаружили раненого разведчика из кадыровского подразделения "Ахмат".

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Преимущество россиян в технике

Как и на многих участках фронта, в Клещеевке россияне имели серьезное преимущество. Во-первых, российских войск в селе банально было больше, а во-вторых, они имели преимущество в количестве отдельных типов техники.

Россияне начали часто запускать FPV-дроны по нашим позициям. Атакуют дома и подвалы, где мы держим оборону. Именно дронов-камикадзе у них больше, чем у нас,

– рассказывает боец группы Foxtrot.

Также у россиян есть преимущество и в артиллерии – как в количестве стволов, так и в численности снарядов. Поэтому они и не гнушаются обстреливать каждый клочок села.

Еще недавно настоящей проблемой было зайти или выйти из Клещеевки, ведь все подступы к селу беспощадно обстреливал враг. Сейчас, когда россиян отбросили, этот процесс несколько упростился.

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Клещеевка на карте DeepState

Работа аэроразведки в Клещеевке

Именно аэроразведчики первыми могут увидеть попытки контратак россиян и передать информацию артиллерии, занимающейся их уничтожением.

С помощью дронов мы стараемся смотреть одним экипажем прямо перед позициями нашей обороны. Второй экипаж в настоящее время контролирует подходы к ним,

– объясняет аэроразведчик.

Это позволяет беречь личный состав бригады в окопах. Кроме того, благодаря своевременно замеченному продвижению врага удается удерживать позиции, которые только что заняла украинская пехота.

Хотя дроны и являются столь важным элементом нынешней российско-украинской войны, на фронте это расходный материал. Дроны часто теряются из-за плотной работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, во время работы со сбросами иногда вражеская пехота может попасть в "птички" из стрелкового оружия.

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Во время боев за Клещеевку аэроразведчики группы Foxtrot потеряли часть своих боевых "птичек". Но именно дроны помогают беречь жизнь украинской пехоты и уничтожать вражескую.Впереди у наших военных новые бои, ведь путь к победе долгий и тяжелый. Сейчас мы можем помочь бойцам восстановить свой арсенал "мавиков". Поддержать бойцов можно по реквизитам: