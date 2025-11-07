"Ворог зменшив свою активність": військові розповіли про ситуацію в Покровську та Мирнограді

Ситуація в Покровську залишається складною, однак ворог зменшив свою активність у місті. Наразі росіяни намагаються налагодити логістику через південні околиці Покровська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

Що військові кажуться про ситуацію в Покровську?

Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. Наразі в місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

За словами військових, ворог зменшив свою активність у Покровську та знизив кількість переміщень.

Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами,

– йдеться в повідомленні.

Це підтверджується спробами росіян налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів намагався перекинути особовий склад за допомогою авто- та мототехніки, проте Сили оборони цьому перешкодили.

Зазначається, що загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупантів, ще 36 – поранені.

На Покровському напрямку тривають бої: дивіться відео

Протягом останніх днів противник кілька разів намагався проникнути у Гришине: росіяни прагнули потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Українським військовим вдалося зупинити ворога.

У районі Мирнограда ситуація також залишається напруженою.

За наявними даними, після численних невдалих спроб штурму міста зі сходу противник, ймовірно, спробує змінити вектор удару.

Битва за Покровськ триває: останні новини