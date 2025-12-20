Це вже бої на руїнах: у ЗСУ розкрили, що зараз відбувається у Вовчанську

Володимир Путін розповсюджує пропаганду не лише про захоплення Куп'янська, але й Вовчанська. Кремлівський диктатор стверджує, що і це місто начебто під контролем Росії. Однак ситуація там дещо інша.

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що у Вовчанську українські військові вибудували оборону по річці Вовча. Росіяни завдали значних руйнувань місту у північній його частині.

Дивіться також Може бути кілька котлів, – полковник запасу про ситуацію біля Куп'янська

Що відомо про бойові дії за Вовчанськ?

Віктор Трегубов зазначив, що українські військові зараз тримають ту частину Вовчанська, що здебільшого за річкою, спираючись на позиції, які там є.

Що відбувається у Вовчанську: дивіться на карті

Загалом ситуація у місті непроста. Вовчанськ розташований доволі близько до кордону з Росією, це дозволяє противнику активно застосовувати авіаційні бомби.

Місто не таке велике, як Куп'янськ, і бої там йдуть довше. Просто за часом довше. Тому оборона Вовчанська вже перетворюється на бої на руїнах,

– сказав Трегубов.

Важливо, річка Вовча у зимовий період, коли нема льоду, а вода холодна допомагає Силам оборони. Вона є природною і фактичною перешкодою для просування противника, який намагається йти в наступ малими піхотними групами.

Окупанти хочуть бути непомітними, коли намагаються перейти річку, але їм це не вдається. У повітрі є багато дронів, які постійно ведуть спостереження.

Росія штурмує Вовчанськ: останні новини