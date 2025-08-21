Майже на всій лінії фронту за добу відбувалися десятки боїв. Російська армія намагається вести наступи, однак зіштовхуються зі спротивом Сил оборони України.

За добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про ситуацію на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни та захисники провели чотири бойові зіткнення. Окупанти 16 разів здійснили авіаудари та 207 обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 9 наступів противника в районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували два рази. атаки окупантів. Військові відбили штурмові дії противника в районах Голубівки та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку відбулося 33 ворожі атаки в населених пунктах Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

Ситуація на Лиманському напрямку: карта фронту

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмів окупантів поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення біля Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів намагався атакувати в районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

Що відбувається на Торецькому напрямку: карта

На Покровському напрямку відбулося 53 боєзіткнення у районах Володимирівки, Никанорівки, Федорівки, Кучерового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки, Дачного та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

Бойові дії на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 28 наступів росіян на позиції біля Толстого, Шевченка, Вільного Поля, Воскресенки, Зеленого Поля та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку росіяни хотіли просунутися вперед, однак отримали відсіч.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що українська армія має успіхи на Добропільському напрямку та ліквідувала 1 116 осіб і значну кількість техніки. Намагаючись просуватися, росіяни втратили танки, бронемашини та безпілотники. До того ж українські воїни звільнили кілька населених пунктів у Донецькій області.

Відчутних втрат у живій силі та техніці ЗСУ завдає окупантам щодня. Захисники вдарили по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вразили чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління російських загарбників. Втрати російських солдатів за добу склали 830 осіб.