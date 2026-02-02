"Питання дронів у цивільному житті треба врегулювати": відповідний документ прийняв комітет Ради

В Україні готують нові правила користування дронами, щоб запобігти злочинам та підвищити безпеку громадян. Відповідний законопроєкт уже підтримав профільний комітет Верховної Ради.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Як держава планує врегулювати користування БпЛА?

Голова Нацполіції наголосив, що FPV-дрони можуть становити серйозну загрозу для населення в цивільних умовах, адже їх легко використати для пошкодження майна або вчинення злочинів.

За його словами, держава має бачити та ідентифікувати тих, хто запускає безпілотники та контролювати їх використання.

У поліції повідомили про схвалення відповідного законопроєкту комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Документ визначає чіткі правила експлуатації БПЛА та передбачає:

обов'язкову реєстрацію дронів,

внесення їх до державного реєстру,

облік у підрозділах Нацполіції,

встановлення вимог до польотів, ідентифікації користувачів та документів, що дають право керувати безпілотниками.

Водночас у поліції нагадали, що починаючи з 2023 року правоохоронці мають повноваження контролювати дотримання правил використання повітряного простору, тому підтримують і ініціюють комплексні законодавчі зміни.

Це – захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним,

– зазначає Іван Вигівський.

