Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Як держава планує врегулювати користування БпЛА?

Голова Нацполіції наголосив, що FPV-дрони можуть становити серйозну загрозу для населення в цивільних умовах, адже їх легко використати для пошкодження майна або вчинення злочинів.

За його словами, держава має бачити та ідентифікувати тих, хто запускає безпілотники та контролювати їх використання.

У поліції повідомили про схвалення відповідного законопроєкту комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Документ визначає чіткі правила експлуатації БПЛА та передбачає:

  • обов'язкову реєстрацію дронів,
  • внесення їх до державного реєстру,
  • облік у підрозділах Нацполіції,
  • встановлення вимог до польотів, ідентифікації користувачів та документів, що дають право керувати безпілотниками.

Водночас у поліції нагадали, що починаючи з 2023 року правоохоронці мають повноваження контролювати дотримання правил використання повітряного простору, тому підтримують і ініціюють комплексні законодавчі зміни.

Це – захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним,
– зазначає Іван Вигівський.

FPV-дрон влучив у приватний будинок поблизу Львова: що відомо?

  • 11 грудня близько 4 ранку в селі Сокільники поблизу Львова бойовий безпілотник влучив у приватний будинок. Водночас тривоги на момент влучання у регіоні не було.

  • Відомо, безпілотник запустили у приватний будинок у районі ЖК "Південний" у Сокільниках. Поблизу особняків розташовані багатоповерхівки.

  • Попередньо інцидент кваліфікують як замах на вбивство. Як повідомляють джерела Суспільного у правоохоронних органах, ймовірно у будівлю влучив саме FPV-дрон.

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про закінчений замах на умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.