Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Як держава планує врегулювати користування БпЛА?
Голова Нацполіції наголосив, що FPV-дрони можуть становити серйозну загрозу для населення в цивільних умовах, адже їх легко використати для пошкодження майна або вчинення злочинів.
За його словами, держава має бачити та ідентифікувати тих, хто запускає безпілотники та контролювати їх використання.
У поліції повідомили про схвалення відповідного законопроєкту комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Документ визначає чіткі правила експлуатації БПЛА та передбачає:
- обов'язкову реєстрацію дронів,
- внесення їх до державного реєстру,
- облік у підрозділах Нацполіції,
- встановлення вимог до польотів, ідентифікації користувачів та документів, що дають право керувати безпілотниками.
Водночас у поліції нагадали, що починаючи з 2023 року правоохоронці мають повноваження контролювати дотримання правил використання повітряного простору, тому підтримують і ініціюють комплексні законодавчі зміни.
Це – захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним,
– зазначає Іван Вигівський.
FPV-дрон влучив у приватний будинок поблизу Львова: що відомо?
11 грудня близько 4 ранку в селі Сокільники поблизу Львова бойовий безпілотник влучив у приватний будинок. Водночас тривоги на момент влучання у регіоні не було.
Відомо, безпілотник запустили у приватний будинок у районі ЖК "Південний" у Сокільниках. Поблизу особняків розташовані багатоповерхівки.
Попередньо інцидент кваліфікують як замах на вбивство. Як повідомляють джерела Суспільного у правоохоронних органах, ймовірно у будівлю влучив саме FPV-дрон.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про закінчений замах на умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.