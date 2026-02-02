Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Як держава планує врегулювати користування БпЛА?

Голова Нацполіції наголосив, що FPV-дрони можуть становити серйозну загрозу для населення в цивільних умовах, адже їх легко використати для пошкодження майна або вчинення злочинів.

За його словами, держава має бачити та ідентифікувати тих, хто запускає безпілотники та контролювати їх використання.

У поліції повідомили про схвалення відповідного законопроєкту комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Документ визначає чіткі правила експлуатації БПЛА та передбачає:

обов'язкову реєстрацію дронів,

внесення їх до державного реєстру,

облік у підрозділах Нацполіції,

встановлення вимог до польотів, ідентифікації користувачів та документів, що дають право керувати безпілотниками.

Водночас у поліції нагадали, що починаючи з 2023 року правоохоронці мають повноваження контролювати дотримання правил використання повітряного простору, тому підтримують і ініціюють комплексні законодавчі зміни.

Це – захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним,

– зазначає Іван Вигівський.

