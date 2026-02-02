"Вопрос дронов в гражданской жизни нужно урегулировать": соответствующий документ принял комитет Совета

В Украине готовят новые правила пользования дронами, чтобы предотвратить преступления и повысить безопасность граждан. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет Верховной Рады.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Смотрите также В Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink, – Федоров

Как государство планирует урегулировать пользование БпЛА?

Председатель Нацполиции отметил, что FPV-дроны могут представлять серьезную угрозу для населения в гражданских условиях, ведь их легко использовать для повреждения имущества или совершения преступлений.

По его словам, государство должно видеть и идентифицировать тех, кто запускает беспилотники и контролировать их использование.

В полиции сообщили об одобрении соответствующего законопроекта комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Документ определяет четкие правила эксплуатации БПЛА и предусматривает:

обязательную регистрацию дронов,

внесение их в государственный реестр,

учет в подразделениях Нацполиции,

установление требований к полетам, идентификации пользователей и документов, дающих право управлять беспилотниками.

В то же время в полиции напомнили, что начиная с 2023 года правоохранители имеют полномочия контролировать соблюдение правил использования воздушного пространства, поэтому поддерживают и инициируют комплексные законодательные изменения.

Это – защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным,

– отмечает Иван Выговский.

FPV-дрон попал в частный дом вблизи Львова: что известно?