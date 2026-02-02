"Вопрос дронов в гражданской жизни нужно урегулировать": соответствующий документ принял комитет Совета
- В Украине готовят новые правила пользования дронами, включая обязательную регистрацию и идентификацию пользователей.
- Законопроект поддержан комитетом Верховной Рады и сосредоточен на повышении безопасности и предотвращении преступлений с использованием дронов.
В Украине готовят новые правила пользования дронами, чтобы предотвратить преступления и повысить безопасность граждан. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет Верховной Рады.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Как государство планирует урегулировать пользование БпЛА?
Председатель Нацполиции отметил, что FPV-дроны могут представлять серьезную угрозу для населения в гражданских условиях, ведь их легко использовать для повреждения имущества или совершения преступлений.
По его словам, государство должно видеть и идентифицировать тех, кто запускает беспилотники и контролировать их использование.
В полиции сообщили об одобрении соответствующего законопроекта комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Документ определяет четкие правила эксплуатации БПЛА и предусматривает:
- обязательную регистрацию дронов,
- внесение их в государственный реестр,
- учет в подразделениях Нацполиции,
- установление требований к полетам, идентификации пользователей и документов, дающих право управлять беспилотниками.
В то же время в полиции напомнили, что начиная с 2023 года правоохранители имеют полномочия контролировать соблюдение правил использования воздушного пространства, поэтому поддерживают и инициируют комплексные законодательные изменения.
Это – защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным,
– отмечает Иван Выговский.
FPV-дрон попал в частный дом вблизи Львова: что известно?
11 декабря около 4 утра в селе Сокольники вблизи Львова боевой беспилотник попал в частный дом. В то же время тревоги на момент попадания в регионе не было.
Известно, беспилотник запустили в частный дом в районе ЖК "Южный" в Сокольниках. Вблизи особняков расположены многоэтажки.
Предварительно инцидент квалифицируют как покушение на убийство. Как сообщают источники Общественного в правоохранительных органах, вероятно в здание попал именно FPV-дрон.
Полиция открыла уголовное производство по статьям о законченном покушении на умышленное убийство. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.