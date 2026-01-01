В Україні знову збили рідкісний російський дрон із пафосною назвою "Вещий Олег": чому це важливо

Росіяни виробляють досить багато безпілотників, і докладно відомо не про всі з них. Але Сили оборони переконливо доводять, що вміють полювати і на рідкісних пташок.

Що за БпЛА "Віщий Олег" збили зенітники?

У 21 ОМБр розповіли: збили ворожий дрон навіть не спеціалізованим FPV-дроном, а звичайним.

Цікавого птаха нещодавно приземлили в українському небі наші зенітники. Як з'ясувалося, це був російський розвідувальний дрон, якому окупанти через свою дивну віру у власну велич дали гучну назву – "Вєщій Олєг". Цього разу пророцтво не збулося: життя "Олега" закінчилося не через коня, а завдяки майстерності наших воїнів з розрахунку перехоплювачів "Сапсан",

– написали у бригаді.

Чи не вперше в ЗСУ показали збиття рідкісного дрона "Вещий Олег": дивіться відео

До того ж там обіграли назву російського дрона, адже та відсилає до поеми Пушкіна "Пісня про віщого Олега". Вірш починається рядком "Збирається віщий Олег-войовник з хазарами знов воювати" – а зенітники написали, що "Віщий Олег" уже нікуди не збирається.

Також вони поіронізували над пророцтвом, яке, за легендою, віщувало Олегові смерть від власного коня.

Твій кінь бойових не лякається діл,

Він, пановій волі покірний,

То смирний стоїть попід хмарами стріл,

То скаче, товариш твій вірний.

Його не лякає жорстока борня;

Але від свого ти загинеш коня,

– мовиться у вірші.

Відповідно до легенди, Олег наказав замінити собі коня, щоб не загинути. Але не врахував одного. Коли кінь уже помер, князь наступив на його череп, а звідти вилізла змія, яка смертельно вжалила недовірливого Олега. Таким чином, пророцтво справдилося.



Момент смерті князя Олега / Малюнок Івана Білібіна та Віктора Васнецова

Довідка. Князь Олег напівлегендарний, про нього багато чуток і домислів. Вважається, що він свого часу захопив Київ, убивши Аскольда і Діра. Його прізвисько "Віщий" означає "чаклун" і пов'язане з успішними походами на Візантію. Проте в іноземних джерелах про князя немає відомостей. А тому пафосна назва дрона для росіян дещо самоіронічна.

"Вєщій Олєг" – новітня російська розробка, про яку наразі відомо небагато. Але головне ми вже знаємо точно: українські козаки вміють знімати таких персонажів просто з неба", – вказали в бригаді.

Отже, таке збиття важливе, бо було зроблено звичайним дроном. І це не перший випадок.

Раніше БпЛА "Віщий Олег" уже "жалили" в Україні