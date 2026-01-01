В Украине снова сбили редкий российский дрон с пафосным названием "Вещий Олег": почему это важно

Россияне производят довольно много беспилотников, но подробно известно не обо всех из них. Но Силы обороны убедительно доказывают, что умеют охотиться и на редких птичек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 21 отдельную механизированную бригаду.

Что за БпЛА "Вещий Олег" сбили зенитчики?

В 21 ОМБр рассказали: сбили вражеский дрон даже не специализированным FPV-дроном, а обычным.

Интересную птицу недавно приземлили в украинском небе наши зенитчики. Как выяснилось, это был российский разведывательный дрон, которому оккупанты из-за своей странной веры в собственное величие дали громкое название – "Вещий Олег". На этот раз пророчество не сбылось: жизнь "Олега" закончилась не из-за коня, а благодаря мастерству наших воинов из расчета перехватчиков "Сапсан",

– написали в бригаде.

Едва ли не впервые в ВСУ показали сбитие редкого дрона "Вещий Олег": смотрите видео

К тому же там обыграли название российского дрона, ведь и отсылает к поэме Пушкина "Песня о вещем Олеге". Стихотворение начинается строкой "Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хозарам" – а зенитчики написали, что "Вещий Олег" уже никуда не собирается.

Также они поиронизировали над пророчеством, которое, по легенде, предвещало Олегу смерть от собственного коня.

Твой конь не боится опасных трудов;

Он, чуя господскую волю,

То смирный стоит под стрелами врагов,

То мчится по бранному полю.

И холод и сеча ему ничего...

Но примешь ты смерть от коня своего,

– говорится в стихотворении.

Согласно легенде, Олег приказал заменить себе коня, чтобы не погибнуть. Но не учел одного. Когда конь уже умер, князь наступил на его череп, а оттуда вылезла змея, которая смертельно ужалила недоверчивого Олега. Таким образом, пророчество сбылось.



Момент смерти князя Олега / Рисунок Ивана Билибина и Виктора Васнецова

Справка. Князь Олег полулегендарный, о нем много слухов и домыслов. Считается, что он в свое время захватил Киев, убив Аскольда и Дира. Его прозвище "Вещий" означает "колдун" и связано с успешными походами на Византию. Однако в иностранных источниках о князе нет сведений. А потому пафосное название дрона для россиян несколько самоиронично.

"Вещий Олег" – новейшая российская разработка, о которой пока известно немного. Но главное мы уже знаем точно: украинские казаки умеют снимать таких персонажей прямо с неба", – указали в бригаде.

Итак, такое сбитие важно, потому что было сделано обычным дроном. И это не первый случай.

