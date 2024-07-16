Бронювання в Дії за годину: як це працюватиме, кого можна забронювати і яким компаніям

На початку липня глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, що у Дії запустили бета-тестування електронного бронювання від мобілізації. Воно триватиме кілька тижнів, після чого послугу представлять публіці. Бронювання у Дії зніматиме людський фактор – рішення ухвалюватиме не людина, а автоматичні перевірки у реєстрах. Список працівників на бронювання подаватиме керівник підприємства.

24 Канал дізнавався, як працюватиме бронювання у Дії, які компанії зможуть забронювати своїх працівників та яким буде процес.

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Як працює механізм подачі на бронювання в Дії

Бронювання фахівців – одна з причин скарг українського бізнесу. Це недосконала бюрократична процедура, результатом чого може бути втрата ключового фахівця компанії.

Шлях бронювання непростий, він бюрократизований, залежить від людей, які підписують ті чи інші документи, якась кількість бронювань не видається через людський фактор… Незаброньований ключовий фахівець з великим досвідом – це велика втрата для індустрії та загалом для економіки, виражена пізніше в податках,

– наголошував в інтерв'ю 24 Каналу CEO Львівського IT Кластера Степан Веселовський.

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Наразі, повідомляв віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров. У Верховній Раді розглядаються також три законопроєкти про економічне бронювання, що передбачає відстрочку від мобілізації через підвищений військовий збір у 20 400 гривень за працівника, якого мають забронювати, бронювання за рівнем офіційної зарплати понад 36 336 гривень або комбіновану модель з рівнем зарплати 36 336 гривень для найманого працівника та 20 400 гривень військового збору для ФОПів.На необхідності економічного бронювання наголошують експерти з економіки та представники бізнесів, зокрема й IT-сфери.

Проблему з бронюванням має вирішити переведення цієї процедури до Дії.

"Послуга створена задля спрощення, прискорення механізму бронювання та усунення людського фактора. Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Відтепер весь процес бронювання триває приблизно годину, а при великому навантаженні – до одного дня", – повідомили 24 Каналу у пресслужбі Дії.

Важливим є те, що рішення з бронювання ухвалює не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах. Результат бронювання надійде керівнику та уповноваженій особі, яка подавала списки на бронювання. Там буде описано причини відмови.

Сам документ, що підтверджує бронювання працівника – його профіль у застосунку Резерв+, який має оперативно оновитися. Пізніше на порталі зʼявиться можливість замовити витяг з "Оберега", де буде qr-код, для його верифікації, стверджують у Дії.

Якщо буде відмова щодо когось з працівників, вказується причина. Якщо відповідь позитивна, у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+. Також пізніше витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі й за потреби видрукувати.

Кого можна забронювати

Бронювання регулюється постановою Кабміну від 5 червня 2024 року, порядком бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76.

Серед останніх змін такі:

термін бронювання збільшено з шести до 12 місяців;

інформація про бронювання вноситься до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг";

скасовано неможливість бронювання через військове звання та військово-облікову спеціальність;

можна бронювати членів наглядових рад підприємств, які відповідають певним критеріям;

бронювати можна через портал Дія в електронній формі.

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Забронювати можна людей, які працюють:

в органах держвлади та інших держорганах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для функціонування економіки та життя населення;

в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами.

Існують критерії для того, щоб підприємство отримало статус критично важливого для функціонування економіки та життя населення.

Для бронювання співробітників воно має відповідати щонайменше трьом критеріям:

загальна сума сплачених податків, зборів і платежів до державного й місцевих бюджетів та сплачений єдиний соціальний внесок (ЄСВ) протягом року перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позик, за податковий рік перевищує 32 мільйони євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави та входить до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 4 березня 2015 року №83;

підприємство має важливе значення для галузі економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії у цьому випадку встановлюють профільні міністерства або обласні адміністрації;

відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати за квартал – не менше за середню у регіоні за четвертий квартал 2021 року;

підприємство є резидентом режиму Дія.City для ІТ-компаній.

У травні 2024-го року у суспільстві великий резонанс викликала інформація про бронювання співробітників компаній Glovo та Favbet Tech, які є резидентами Дія.City. Після розголосу ситуації міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання. Однак у Мінцифрі, за поданням якої забронювали працівників, пояснили, що це не "кур'єри чи ігорка, а спеціалісти топрівня".

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Електронне бронювання наразі доступне для компаній:

які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період (мають договір на виконання таких робіт);

які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (мають рішення/наказ від ЦОВВ/ОВА про надання цього статусу).

Як працює бронювання на порталі Дія

Схема буде такою, розповіли у Дії: керівник чи уповноважена особа з компанії може подати на бронювання співробітників на порталі Дія. Далі система онлайн перевіряє, чи:

підприємство є критично важливим;

працівник офіційно працевлаштований;

дані працівника є в реєстрі Оберіг;

Дія надсилає відповідь про результати бронювання по кожному працівнику. Якщо є відмова щодо когось з працівників — вказується причина.

Якщо відповідь позитивна – у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+. Керівник підприємства чи уповноважена особа обирає самостійно, кого саме буде бронювати підприємство та подає списки, а після система онлайн перевіряє дані працівника та підприємства у реєстрах.

Наразі відбувається бета-тестування послуги, за декілька тижнів послуга електронного бронювання у Дії буде доступна, повідомили у Дії 24 Каналу.