Веніславський розповів, як будуть визначати, критично важливе приватне підприємство, чи ні
Джерело:"РБК-Україна"
18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує військовозобов'язаних оновити свої облікові дані. Крім того, закон передбачає оновлену процедуру бронювання працівників підприємствами.
Народний депутат України Федір Веніславський розповів про нові правила бронювання. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів, як, згідно з новими правилами бронювання, буде визначатися, чи критично важливе приватне підприємство чи ні.
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Чи критичне підприємство визначають відповідні міністерства
За словами Веніславського, в Україні немає жодної різниці між державним і приватним підприємством.
Якщо з точки зору конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання. Причому в тих обсягах, яких передбачено цією постанови,
– зазначає нардеп.
Веніславський уточнив, що постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Таке ж право мають і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо.
Водночас, нардеп наголошує, що конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки.
Для підприємств ВПК, за його словами, ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, продукції, тих чи інших зразків озброєння, боєприпасів тощо. І чинний контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим.
Нові правила бронювання працівників
- Бронювання військовозобов’язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, буде продовжено. Терміни сягатимуть 3 місяців. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 4 червня 2024 року.
- Підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики в Україні тепер зможуть бронювати до 100% працівників.Підходи до бронювання працівників оновив Кабінет міністрів. Також було збільшено терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року.
- Кабмін вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних. Тепер окремі підприємства зможуть отримати відстрочку для усіх своїх працівників.
- Заступник міністра економіки Ігор Фоменко перерахував три напрямки, за якими надається можливість бронювати усіх працівників: підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки і оборони, ЗСУ, інші військові формування; підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго; підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд.