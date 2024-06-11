Веніславський розповів, як будуть визначати, критично важливе приватне підприємство, чи ні

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує військовозобов'язаних оновити свої облікові дані. Крім того, закон передбачає оновлену процедуру бронювання працівників підприємствами.

Народний депутат України Федір Веніславський розповів про нові правила бронювання. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів, як, згідно з новими правилами бронювання, буде визначатися, чи критично важливе приватне підприємство чи ні.

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Чи критичне підприємство визначають відповідні міністерства

За словами Веніславського, в Україні немає жодної різниці між державним і приватним підприємством.

Якщо з точки зору конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання. Причому в тих обсягах, яких передбачено цією постанови,

– зазначає нардеп.

Веніславський уточнив, що постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Таке ж право мають і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо.

Водночас, нардеп наголошує, що конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки.

Для підприємств ВПК, за його словами, ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, продукції, тих чи інших зразків озброєння, боєприпасів тощо. І чинний контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим.

Нові правила бронювання працівників