Бронювання працівників: які підприємства мають на це право
Вже понад рік у нашій державі триває загальна мобілізація населення. Деякі підприємства можуть забронювати цінних співробітників.
Є точний перелік підприємств, організацій та установ, що можуть це зробити. Детальніше про бронювання для підприємств розповіла експертка Ворожбітова Кристина.
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Які підприємства можуть бронювати своїх працівників
В Україні до служби у війську мобілізовують чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак деякі підприємства мають право бронювати своїх працівників, тим самим відтерміновуючи їхню службу.
Щоб уникнути спроби зловживання цим правом, у лютому 2023 року Мінекономіки затвердило чіткий список критеріїв для підприємств, установ та організацій, що визначають, чи є вони критично важливими для української економіки. Цей перелік вступив у юридичну силу 14 березня.
Основні критерії для підприємств:
- Підтримка та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабміну чи Мінекономіки.
- Проведення державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки..
- Отримання фінансової державної підтримки (грантів).
- Виконання робіт чи надання послуг для Мінекономіки на договірних засадах. Проте тільки, якщо договори укладені не менш ніж на пів року.
- Якщо підприємство перебуває безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення.
- Підприємство функціонує на території трьох і більше областей України у сфері, формування чи реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;
- Підприємство виробляє продукт чи надає послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині й матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повного зупинення виробництва продукції або надання послуг, у сфері, яку забезпечує Мінекономіки.
Рішення про надання статусу підприємства, яке відповідає критеріям має бути викладено письмово. Якщо підприємству відмовляють у наданні статусу, яке відповідає критеріям Мінекономіки, то у відмові повинно бути детально описано причини такої відмови. Отримавши статус підприємства, яке відповідає критеріям, таке підприємство може бронювати військовозобов’язаних працівників,
– пояснила експертка.
До слова, раніше 24 Канал розповідав, чи можуть заброньовані працівники виїжджати з країни. Відповідь на це запитання дав юрист Владислав Юрчак.