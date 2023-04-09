Бронирование работников: какие предприятия имеют на это право
Уже больше года в нашем государстве продолжается всеобщая мобилизация населения. Некоторые компании могут забронировать ценных сотрудников.
Есть четкий список компаний, организаций и учреждений, которые могут это сделать. Детальнее о бронировании для предприятий рассказала эксперт Ворожбитова Кристина.
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Какие предприятия могут бронировать своих работников
В Украине в службу в армии мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые предприятия имеют право бронировать своих работников, тем самым откладывая их службу.
Чтобы избежать попытки злоупотребления этим правом, в феврале 2023 года Минэкономики утвердило четкий список критериев для предприятий, учреждений и организаций, определяющих, являются ли они критически важными для украинской экономики. Этот список вступил в юридическую силу 14 марта.
Основные критерии для предприятий:
- Поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабмина или Минэкономики.
- Проведение государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики.
- Получение финансовой государственной поддержки (грантов).
- Выполнение работ или предоставление услуг для Минэкономики на договорных началах. Однако только если договоры заключены не менее чем на полгода.
- Если предприятие находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы.
- Предприятие работает на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;
- Предприятие производит продукт или предоставляет услуги, обеспечивающие потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции, или оказанию услуг в сфере, которую обеспечивает Минэкономики.
Решение о предоставлении статуса предприятия, которое отвечает критериям, должно быть изложено в письменном виде. Если предприятию отказывают в предоставлении статуса, отвечающего критериям Минэкономики, то в отказе должны быть подробно описаны причины такого отказа. Получив статус предприятия, отвечающего критериям, такое предприятие может бронировать военнообязанных работников,
– объяснила эксперт.
К слову, раньше 24 Канал рассказывал, могут ли забронированные работники уезжать из страны. Ответ на этот вопрос дал юрист Владислав Юрчак.