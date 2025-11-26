Чи можуть заброньованого мобілізувати у відпустці: пояснення адвокатки

Військовозобов'язані чоловіки в Україні підлягають мобілізації. Проте деякі з них можуть отримати броюнювання від призову.

Чи можуть мобілізувати заброньованого громадянина під час відпустки – пояснює 24 Канал з посиланням на ТСН.ua.

Чи можуть мобілізувати заброньованого громадянина?

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що бронювання працівників і посадовців, які підлягають військовому обов’язку, потрібне для того, щоб у період мобілізації забезпечити стабільну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, а також підприємств та установ, що мають стратегічне значення.

За її словами, посадові особи держорганів і органів місцевого самоврядування не підлягають призову протягом усього періоду мобілізації.

Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців. Після спливу цього терміну працівників можуть бронювати повторно.

Заброньовані працівники підприємств, які є критично важливими, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на весь строк дії відстрочки, це прямо передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак постанова Кабміну №76 передбачає виключний перелік підстав, коли надана відстрочка підлягає анулюванню, це зокрема позбавлення підприємства статусу критично важливого, завершення строку дії відстрочки, тимчасове припинення дії трудового договору або у зв’язку зі звільненням працівника з підприємства.

Згідно із Законом України "Про відпустки", за працівником гарантовано зберігається робоче місце, посада та заробітна плата під час перебування працівника у відпустці. Оскільки за час відпустки трудові відносини між працівником та роботодавцем не припиняються, то для скасування відстрочки у зв’язку із бронюванням немає підстав.

Водночас деякі юристи зазначають, що навіть якщо працівник отримав бронювання, він необов’язково захищений від мобілізації – якщо документи оформлені некоректно або дані не внесені до реєстрів.

Проблеми можуть виникнути, якщо у працівника немає актуальної довідки або наказу про бронювання, дані про бронь ще не внесені до електронних баз, роботодавець запевнив, що оформлює бронювання, але насправді документи не подано або не погоджено.

Фахівці радять заброньованим працівникам, особливо під час поїздок або відпустки, мати при собі оригінал або завірену копію документів, перевіряти строк дії броні та переконатися, що вона внесена до реєстру. У разі спірних ситуацій необхідно фіксувати порушення та оскаржувати незаконні дії військовослужбовців ТЦК.

Які правила бронювання в Україні: коротко про головне