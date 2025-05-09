На вокзалі у Бучі 14-річну дівчинку вдарило струмом: у неї серйозні опіки

На Київщині дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на електричку. Наразі дівчина у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Що відомо про постраждалу у Бучі

Правоохоронці розповіли, 9 травня о 18:54 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу в місті Буча струмом уразило неповнолітню. Попередньо, 14-річна дівчина залізла на дах потягу. ЗМІ стверджують, що вона зачепила головою дроти.