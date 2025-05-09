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24 Канал Новини України На вокзалі у Бучі 14-річну дівчинку вдарило струмом: у неї серйозні опіки
9 травня, 21:53
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На вокзалі у Бучі 14-річну дівчинку вдарило струмом: у неї серйозні опіки

Дмитро Усик
Основні тези
  • На Київщині 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички.
  • Інцидент стався на залізничному вокзалі в місті Буча, неповнолітня зараз у важкому стані.

На Київщині дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на електричку. Наразі дівчина у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Що відомо про постраждалу у Бучі

Правоохоронці розповіли, 9 травня о 18:54 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу в місті Буча струмом уразило неповнолітню. Попередньо, 14-річна дівчина залізла на дах потягу. ЗМІ стверджують, що вона зачепила головою дроти.

Постраждалу з термічними опіками 3 – 4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу, 
– вказали у поліції.

На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Наразі встановлюються обставини події.
 

Дівчина залізла на вагон у Бучі, де її вдарило струмом / фото Нацполіції

До речі, кілька тижнів тому на Волині стався подібний інцидент. На одній із залізничних станцій на області хлопчик заліз на вагон-цистерну, де його вдарило струмом. Лінії одразу ж знеструмили, а рятувальники зняли постраждалого з вагона. Дитину у свідомості передали лікарям.