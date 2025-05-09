На вокзалі у Бучі 14-річну дівчинку вдарило струмом: у неї серйозні опіки
- На Київщині 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички.
- Інцидент стався на залізничному вокзалі в місті Буча, неповнолітня зараз у важкому стані.
На Київщині дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на електричку. Наразі дівчина у лікарні у важкому стані.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.
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Що відомо про постраждалу у Бучі
Правоохоронці розповіли, 9 травня о 18:54 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу в місті Буча струмом уразило неповнолітню. Попередньо, 14-річна дівчина залізла на дах потягу. ЗМІ стверджують, що вона зачепила головою дроти.
Постраждалу з термічними опіками 3 – 4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу,
– вказали у поліції.
Дівчина залізла на вагон у Бучі, де її вдарило струмом / фото Нацполіції
До речі, кілька тижнів тому на Волині стався подібний інцидент. На одній із залізничних станцій на області хлопчик заліз на вагон-цистерну, де його вдарило струмом. Лінії одразу ж знеструмили, а рятувальники зняли постраждалого з вагона. Дитину у свідомості передали лікарям.