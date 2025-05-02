Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Під час атаки на Одещину загинуло подружжя залізничників

У ніч проти 1 травня окупанти вдарили по Одещині дронами-камікадзе. Унаслідок атаки загинула сімейна пара залізничників – Віктор та Стела Басенки. Як розповіли в Укрзалізниці, Віктор та Стела познайомилися на вокзалі.

Завжди у доброму гуморі, як личить одеситам, завжди чітко і по ділу, як заведено у залізничників, – цю пару знали всі. З ними дружили всі,

– пригадують колеги сім'ї Басенків.

Віктор Басенко працював на залізниці з 1962 року. Він пройшов шлях від слюсаря до головного інженера, начальника вагонного депо. Він не лише ділився знаннями з колегами, а й давав цінні поради та на нього завжди можна було покластися у найвідповідальнішій справі.

Стела Басенко працювала комірницею на одеському вокзалі. Жінка була душею колективу, доброю та привітною, але при цьому – відповідальною.

Віктор та Стела Басенки мають трьох дітей та чотирьох онуків.

Підла ворожа атака забрала їхні життя, як і багатьох інших залізничників. Кожна втрата – біль. Ми як завжди підтримаємо сім'ю загиблих, і як завжди наші поїзди будуть за розкладом,

– додали в Укрзалізниці.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віктора та Стели Басенків. Світла та вічна пам'ять.



Віктор і Стела Басенки загинули внаслідок атаки / Фото Укрзалізниці

Під час атаки на Одещину окупанти влучили у відділення "Нової пошти". Ворожий дрон зруйнував частину приміщення, але. на щастя, минулося без постраждалих.