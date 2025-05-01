Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У Запоріжжі під час атаки "Шахедів" постраждали люди

Станом на 22:47 відомо про одного постраждалого жителя Запоріжжя. Під завалами ще перебувають люди. Також через дії агресора загинув 61-річний чоловік.

Росія ввечері 1 травня атакувала місто дронами-камікадзе. внаслідок цього виникли пожежі на різних об'єктах. Один з "Шахедів" влучив у навчальний заклад, ще кілька – у житлові будівлі.

Щонайменше 10 ударів завдали вороги по Запоріжжю. Перші вибухи люди почули о 22:06. Жителям порадили залишатися в укриттях, адже небезпека застосування "Шахедів" триває.

На місцях загорянь з'ясовуються наслідки ворожої атаки.

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