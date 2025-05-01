Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

На території усієї Запорізької області повітряну тривогу через безпілотники оголосили о 21:37. Вже о 22:06 керівник обласної військової адміністрації повідомив про роботу протиповітряної оборони у регіоні, порадивши місцевим перебувати в укриттях.

За хвилину Іван Федоров сповістив про вибухи у Запорізькій області. Згодом гучно стало у відразу кількох районах обласного центру.

Вибухи у різних районах Запоріжжя. Росіяни атакують Запоріжжя. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги,

– написав він.

Згодом посадовець зазначив, що росіяни завдали по місту щонайменше 10 ударів. Згідно з оприлюдненою інформацією, подекуди сталося кілька пожеж. За попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі, усі деталі з'ясовують.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, минулого разу у регіоні було гучно 29 квітня, в області працювали сили ППО. Наразі інформації про наслідки атаки немає.